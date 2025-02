Nico Schäfer verlässt SV Wehen Wiesbaden

Nico Schäfer beendet seine Tätigkeit als Vorsitzender der Geschäftsführung beim SV Wehen Wiesbaden im Sommer auf eigenen Wunsch. Der 56-Jährige war seit 2016 für den Drittligisten tätig und hat maßgeblich zum Verein beigetragen. Präsident Markus Hankammer dankt Schäfer für sein Engagement und betont, dass die Nachfolge eine Herausforderung darstellt.

Der SV Wehen Wiesbaden muss sich in der Spitze neu aufstellen. Nico Schäfer beendet seine Tätigkeit als Vorsitzender der Geschäftsführung im Sommer auf eigenen Wunsch..'Ich bin seit gut 30 Jahren im Fußballgeschäft, davon seit fast neun Jahren in Wiesbaden, und es ist in und mit diesem Verein sehr viel passiert', sagt Schäfer im aktuellen kicker-Interview. Man müsse'Weggabelungen frühzeitig erkennen: Wenn der Weg bei einem Verein in eine Richtung weist, in die man persönlich nicht mitgehen würde, muss man eine Entscheidung treffen. Und die habe ich getroffen'. 'Wir sind Nico Schäfer für sein großes Engagement und seinen enormen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Vereins sehr dankbar', würdigt Präsident Markus Hankammer die Verdienste Schäfers in einer Stellungnahme des hessischen Drittligisten. Schäfer habe beim SVWW'sehr viel auf den Weg gebracht, weshalb es eine Herausforderung sein wird, ihn zu ersetzen. Die Entscheidung, eine neue Aufgabe zu suchen, gilt es aber natürlich zu respektieren. Nach der Saison werden wir ihn gebührend verabschieden und wollen bis dahin noch gemeinsam einige Ziele erreichen. Nico wird nach seinem Ausscheiden immer ein sehr willkommener Gast beim SVWW sein.' Der 56-jährige gebürtige Cuxhavener Schäfer war seit 2016 beim SVWW tätig, zunächst als Geschäftsführer Sport & Kommunikation, seit vergangenem Jahr als Vorsitzender der Geschäftsführung.Im August des vergangenen Jahres war Schäfer, der in der Vergangenheit auch lange Zeit für Rot-Weiss Essen und den 1. FC Union Berlin arbeitete, zudem vom DFB-Präsidium in den Ausschuss der 3. Liga berufen worden. Der Ausschuss ist vor allem für die systematische Weiterentwicklung der Liga und die Interessensvertretung innerhalb und außerhalb des DFB zuständig.





Fußball SV Wehen Wiesbaden Nico Schäfer Vereinswechsel Geschäftsführung Drittliga

