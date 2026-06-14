Nico Schlotterbeck vor dem ersten Spiel der DFB-Elf: 'Der starke Fuß des Gegners ist entscheidend'

Der Verteidiger Nico Schlotterbeck ist sich sicher, dass die Informationen über die Gegner entscheidend sind, wenn man verteidigt. Deutschlands erstes Spiel kann im Live-Ticker verfolgt werden.

Nico Schlotterbeck , 26, steht vor dem ersten Spiel der DFB-Elf gegen Curaçao am Abend. Der Verteidiger ist sich sicher, dass die Informationen über die Gegner entscheidend sind, wenn man verteidigt.

'Bei Curaçao spielen viele im Ausland. Wir bekommen vor dem Spiel das iPad hingestellt und sehen viele Szenen mit den Gegenspielern. Was für mich immer am wichtigsten ist: welcher der starke Fuß des Gegners ist. Das ist entscheidend, wenn man verteidigt.

' Deutschlands erstes Spiel kann im Live-Ticker verfolgt werden. Die DFB-Elf ist wie folgt aufgestellt: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Pavlovic, Nmecha - Sané, Musiala, Wirtz - Havertz. Der Trainer von Curaçao ist ein erfahrener Mann, der das Team im Mai wieder übernommen hat. Der 78-jährige Dick Advocaat aus den Niederlanden hat viele Vereine in seiner Heimat trainiert und war auch für die Nationalmannschaft der Niederlande tätig.

Deutschland gilt in der Gruppe E als Favorit auf den Gruppensieg, doch bei den letzten beiden Turnieren auf der großen Bühne musste das DFB-Team schon früh die Heimreise antreten. Sowohl 2018 als auch 2022 schied Deutschland bereits nach der Gruppenphase aus! Durch die Aufstockung auf 48 teilnehmende Länder reicht in diesem Jahr zum Teil sogar Platz drei in der Vorrunde. Pünktlich zum WM-Auftakt ist Manuel Neuer fit und steht im ersten Vorrundenspiel zwischen den Pfosten.

Damit wird der 40-Jährige heute der älteste DFB-Nationalspieler der Geschichte! Ansonsten gibt es keine großen Überraschungen beim Weltmeister von 2014, denn Tah und Schlotterbeck bilden das Innenverteidiger-Duo. Auf den Außen verteidigen Kimmich und Brown, der damit sein WM-Debüt feiern wird. Auf der Doppelsechs bekommen Pavlović und Nmecha das Vertrauen des Bundestrainers, sodass sich Groß, Goretzka oder auch Stiller gedulden müssen.

Offensiv sollen es Wirtz, Musiala, Sané und Havertz richten. Mit Woltemade und Undav kann Nagelsmann noch zwei weitere treffsichere Spieler bringen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nico Schlotterbeck DFB-Elf Curaçao WM-Auftakt Manuel Neuer

United States Latest News, United States Headlines