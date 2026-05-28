Nico Schlotterbeck: WM als Sprungbrett für Real Madrid?

Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte Nico Schlotterbeck für die WM. Im Fokus steht jedoch nicht nur seine Rolle in der Nationalmannschaft, sondern auch seine Zukunft beim BVB. Eine Ausstiegsklausel könnte den Weg zu Real Madrid ebnen.

Das Telefonat ging schnell. Nur rund drei bis vier Minuten telefonierten Bundestrainer Julian Nagelsmann und Nico Schlotterbeck am Montag vor der WM-Nominierung. Neben der erwartungsgemäßen Einladung in den Turnier-Kader ging es sogar noch um Themen neben dem Fußball.

Die Schlotterbeck-Rolle bei der WM ist seit Langem klar: Er ist in der Innenverteidigung als Stammbesetzung neben Bayern-Star Jonathan Tah eingeplant. Damit wird seine Bedeutung für die deutsche Nationalmannschaft doppelt wichtig. Neben dem Mannschaftserfolg geht es für ihn auch um seine persönliche Zukunft. Der BVB-Star kämpft in den USA, Kanada und Mexiko um das Angebot eines Welt-Klubs.

Hintergrund: In seinem neuen Dortmund-Vertrag bis 2031 hat sich Schlotterbeck eine Ausstiegsklausel gesichert. Bis in der Woche nach dem WM-Finale am 19. Juli können ihn ausgewählte Top-Vereine - darunter nach Informationen der BILD Real Madrid - für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von zwischen 50 und 60 Millionen Euro vorzeitig aus seinem BVB-Vertrag rauskaufen. Die Klausel, die ausdrücklich nicht für Liga-Konkurrenten gilt, wurde nach der Unterschrift am 10.

April zum europaweiten Diskussions- und Frust-Thema für die Fans. Im Liga-Spiel gegen Leverkusen reagierten viele BVB-Anhänger mit deutlich hörbaren Pfiffen. Nutzt Schlotterbeck jetzt die WM-Bühne, um sich mit Top-Leistungen ins Schaufenster für ein Real-Angebot zu stellen? Auffällig: Auf BILD-Nachfrage verzichtete Schlotterbeck auf ein BVB-Bekenntnis, wollte auch die Klausel nicht dementieren.

Seine Reaktion: "Was heißt Schaufenster? Ich spiele das ganze Jahr 50 Spiele. Ich glaube, es ist ganz normal, dass ich immer versuche, gut zu spielen. Sich ins Schaufenster zu stellen wegen einer WM - das sehe ich jetzt nicht so.

Ich fokussiere mich natürlich klar auf die WM, versuche da gute Spiele zu machen mit Deutschland. Deswegen habe ich jetzt nicht die Idee extra gut zu spielen wegen irgendeinem Vertrag.

" Klar ist: Der Verteidiger ist in seiner Karriere heiß auf Titel und weiß, dass er seine Chancen darauf mit einem Vereinswechsel vergrößern könnte. Dortmund hatte er vor der Unterschrift monatelang zappeln lassen, gleichzeitig vergeblich auf eine Anfrage aus dem Ausland gezockt. Der BVB würde ihn langfristig gerne zur Identifikationsfigur aufbauen. In Bezug auf die Fan-Pfiffe wiederholte Schlotterbeck nun: "Die Pfiffe vor dem Spiel habe ich gar nicht wahrgenommen, weil ich noch nicht draußen war.

Während des Spiels habe ich es gar nicht mitbekommen, wurde mir dann nur erzählt. Natürlich war das nicht das, was ich mir gewünscht hatte. Es kann jeder das äußern, was er will. Es hat sich dann in den letzten Spielen gelegt.

Ich habe sehr gute letzte Spiele gemacht. Ich habe das Ganze abgehakt, mich gefreut, dass ich den Vertrag verlängert habe und freue mich jetzt darauf, mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. " Die Bewerbungsphase für einen internationalen Top-Klub läuft ab jetzt automatisch





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