Nico Schlotterbeck: WM könnte Karriere-Traum wahr werden lassen

Nico Schlotterbeck könnte bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko seine Karriere auf die nächste Ebene bringen. Der Nationalspieler verfügt über eine Ausstiegsklausel, die ihm einen Wechsel zu Real Madrid ermöglicht. Die Königlichen planen ein Angebot zu unterbreiten.

Für Nico Schlotterbeck könnte die WM in den USA, Kanada und Mexiko noch zur ganz großen Bühne werden. Der Nationalspieler hat die Chance, sich bei dem Turnier ins Schaufenster der absoluten europäischen Elite zu spielen - und womöglich seinen größten Karriere-Traum wahr werden zu lassen.

Obwohl der Innenverteidiger seinen Vertrag bei Borussia Dortmund erst am 10. April vorzeitig bis 2031 verlängert hat, nehmen die Spekulationen um einen Wechsel zu Real Madrid wieder Fahrt auf. Der Grund: Bei den Königlichen steht nach einer enttäuschenden Saison ein größerer Umbruch bevor. José Mourinho übernimmt das Traineramt bei den Spaniern und soll von Präsident Florentino Pérez einen runderneuerten Kader bekommen.

Neben einem möglichen Superstar-Transfer für weit über 100 Millionen Euro sind mehrere weitere Neuzugänge geplant. Vor allem die Defensive gilt bei Real als große Baustelle. Dean Huijsen konnte die Erwartungen nicht erfüllen. David Alaba erhielt keinen neuen Vertrag.

Raúl Asencio steht vor dem Abschied. Éder Militão kämpft immer wieder mit Verletzungen. Und auch Antonio Rüdiger ist längst nicht mehr unumstritten, auch wenn er kurz vor einer Vertragsverlängerung bis 2027 steht. Ein Ersatz soll schon klar sein: Liverpool-Innenverteidiger Ibrahima Konaté, dessen Vertrag bei den Reds ausläuft, soll laut französischen Medien einen Vertrag bei Real Madrid bis 2030 unterschrieben haben.

Für Schlotterbeck könnte sich durch Reals Umbau in der Abwehr dennoch eine einmalige Chance ergeben. Mit starken Auftritten bei der WM könnte der Dortmunder seine ohnehin hohe Reputation weiter steigern und die Verantwortlichen in Madrid endgültig überzeugen.

Zudem gilt Mourinho als Fan von Schlotterbeck. Klar ist: Schlotterbeck verfügt über eine Ausstiegsklausel mit spezieller WM-Regelung. Sie ermöglicht ihm unter bestimmten Voraussetzungen einen Wechsel noch in diesem Sommer. Die festgeschriebene Ablöse soll zwischen 50 und 60 Millionen Euro liegen.

Real Madrid gehört zu den Klubs, die direkten Zugriff auf den BVB-Star haben. Die Königlichen planen deshalb Schlotterbeck zeitnah ein Angebot zu unterbreiten. Auch Liverpool wird seit Monaten immer wieder als Interessent gehandelt. BILD weiß: Im engsten Kreis soll Schlotterbeck mehrfach betont haben, wie sehr ihn Real Madrid reizt. Die WM könnte nun genau zum richtigen Zeitpunkt kommen





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