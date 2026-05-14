Nicolás Maduro, der frühere Machthaber Venezuelas, sitzt in den USA weiter hinter Gittern – und das offenbar unter harten Bedingungen. Sein Sohn Nicolás Maduro Guerra enthüllt jetzt, dass der entmachtete Staatschef eine Gefängniszelle in New York teilt mit 18 weiteren Häftlingen, darunter auch ein bekannter US-Musiker. Anfang Januar hatten US-Truppen auf Befehl von US-Präsident Donald Trump Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores in der Hauptstadt Caracas festgenommen und nach New York ausgeflogen. Dort müssen sie sich unter anderem wegen „Drogenterrorismus“ verantworten.

Unter ihnen soll auch ein bekannter Rapper sein Nicolás Maduro , der frühere Machthaber Venezuela s, sitzt in den USA weiter hinter Gittern – und das offenbar unter harten Bedingungen.

Sein Sohn Nicolás Maduro Guerra (35) enthüllt jetzt: Der entmachtete Staatschef teilt sich eine Gefängniszelle in New York mit 18 weiteren Häftlingen, darunter auch ein bekannter US-Musiker. Anfang Januar hatten US-Truppen auf Befehl von US-Präsident Donald Trump (79) Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores (69) in der Hauptstadt Caracas festgenommen und nach New York ausgeflogen. Dort müssen sie sich unter anderem wegen „Drogenterrorismus“ verantworten.

Zu Maduros Zellengenossen habe laut „Nicolasito“, wie der Sohn genannt wird, zeitweise auch US-Rapper Tekashi 6ix9ine (30) gehört. Der für seine auffälligen Gesichtstattoos bekannte und mehrfach vorbestrafte Musiker saß wegen Bewährungsstrafen ein.vor, sein Amt genutzt zu haben, um den Schmuggel von Tausenden Tonnen Kokain in die USA zu ermöglichen. Der Ex-Präsident bestreitet die Vorwürfe vehement. Auch sein Sohn springt ihm in einem „Spiegel“-Interview bei: „Meine Familie hat mit Drogen oder Terroristen nichts zu tun.

Das alles ist ein politischer Prozess.

“Der Militäreinsatz am 3. Januar kam für die Maduro-Familie völlig überraschend. Trotz zunehmender Spannungen mit der Regierung von Trump habe niemand damit gerechnet.

„Wir haben nicht damit gerechnet, dass sie Caracas angreifen würden“, so „Nicolasito” weiter. ABER:behauptet, die USA hätten nach Maduros Festnahme faktisch die Regierungsgeschäfte in Venezuela übernommen. Auch dieser Darstellung widerspricht der Sohn.

„Alles, was zurzeit passiert, ist unsere eigene Initiative: das Amnestiegesetz, die Öffnung des Ölsektors“, behauptet Maduro Junior. Venezuela habe weiterhin ein sozialistisches Staatsmodell, müsse aber nun Zugeständnisse machen. Derzeit führt die ehemalige Vizepräsidenti





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