Nicola Coughlan bestätigt Beziehung mit Jake Dunn mit Geburtstagspost

Die Schauspielerin Nicola Coughlan hat ihre Beziehung mit Schauspieler Jake Dunn offiziell bestätigt. Durch einen Geburtstagspost auf Instagram zeigte sie ein Foto von Jake mit einem Herz-Emoji und der Botschaft „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!“. Gerüchte über eine gemeinsame Beziehung kursierten schon seit letztem Jahr, verstärkt durch öffentliche Auftritte des Paares.

Schon seit letztem Jahr kursieren hartnäckige Gerüchte, dass Nicola Coughlan (38) und der Schauspieler Jake Dunn in einer festen Beziehung sein sollen. Die Bridgerton -Darstellerin bestätigte die Gerüchte nun in ihrer Instagram -Story. In einem Fotopost sieht man Jake, dem Nicola ein rotes Herz-Emoji beifügte und dazu nur einen kurzen, aber liebevollen Satz schrieb: 'Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!'.

Bereits im August 2024 sorgten Nicola und Jake mit gemeinsamen Auftritten für Gesprächsstoff. Fotos, die der Daily Mail vorliegen, zeigten das Paar beim Kuscheln während eines Mitski-Auftritts auf dem All Points East Festival in London. Auch in den darauffolgenden Monaten wurden die beiden bei verschiedenen Rendezvous und während gemeinsamer Spaziergänge in London gesichtet. Nicola ist bekannt dafür, dass sie ihr Liebesleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraushält. Im vergangenen Oktober machte sie jedoch eine Ausnahme und dementierte gegenüber Time die Spekulationen um eine Romanze mit ihrem 'Bridgerton'-Co-Star Luke Newton (32). Fans spekulierten aufgrund der Chemie der beiden innerhalb der Netflix-Serie, ob sie auch außerhalb der Kameras ein Paar seien. 'Wir haben diese wunderbare Freundschaft. Wir haben eine solche Liebe füreinander und diese Erfahrung, die ich nie wieder mit jemand anderem machen werde. Ist es nicht großartig, dass ein Mann und eine Frau so eine Beziehung zueinander haben können?', betonte Nicola damals.





