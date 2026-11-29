Rettung in letzter Minute: Nicola Peltz-Beckham bewahrt die Tiere vor dem Einschläfern. Nun bereitet ein Profi sie auf ein neues Leben vor.

hat fünf Hunde in letzter Minute vor der geplanten Einschläferung bewahrt. Die Schauspielerin veranlasste, dass die Tiere rechtzeitig aus einem Tierheim geholt und in die Obhut von Joe Garcia gegeben wurden, wieberichtet.

Joe ist Gründer und leitender Trainer des in Los Angeles ansässigen Unternehmens DogfitLA und wird die Hunde nun auf ein neues Zuhause vorbereiten. Unter den geretteten Vierbeinern war auch der Rottweiler-Schäferhund-Mischling Amparo. Verängstigt hatte er sich in einer Ecke versteckt und sollte bereits am nächsten Morgen um 6 Uhr eingeschläfert werden – drei Stunden, bevor das Tierheim überhaupt öffnete. Gegenüber dem Magazin schilderte Joe den dramatischen Einsatz:zu retten versuchte, bevor sie am nächsten Tag eingeschläfert werden sollten.

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Wir haben alle fünf herausgeholt, und sie kamen direkt zu mir.