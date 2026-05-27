Der deutsche Golfspieler Nicolai Freiherr von Dellingshausen hat in seiner Karriere einen großen Erfolg erzielt, indem er das Turnier auf der DP World Tour gewann und in der Weltrangliste 252 Positionen auf Rang 205 vorrückte. Er startet nun bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel als Titelverteidiger und ist ein Beispiel dafür, dass man mit harten Arbeit und einem starken Willen Erfolge erzielen kann.

Nicolai Freiherr von Dellingshausen, ein Mitglied eines alten deutsch-baltischen Adelsgeschlechts, hat in seiner Karriere einen großen Erfolg erzielt. Im Jahr 2025 gewann er das Turnier auf der DP World Tour und erhielt ein Preisgeld von 467.500 Dollar.

Dieser Sieg führte zu einem großen Sprung in der Weltrangliste, wobei er 252 Positionen auf Rang 205 vorrückte. In dieser Woche startet er bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel als Titelverteidiger, jedoch nicht als Top-Favorit. Bei der Premiere der neuen Austrian Alpine Open im Jahr 2025 auf Gut Altentann bei Salzburg spielte er vier Runden auf dem Par-70-Kurs mit den Ergebnissen 65, 66, 65 und 65.

Mit einem Gesamtergebnis von -19 (261 Schläge) gewann er das Turnier mit zwei Schlägen Vorsprung vor dem Norweger Kristoffer Reitan und Marcel Schneider aus Bietigheim-Bissingen. In einem Interview mit BILD erzählte er, dass er erst am Final-Tag an der 18 gedacht hat, dass er gewinnen kann. Als er mit dem zweiten Schlag auf dem Grün war und wusste, dass er noch zwei Puts hat, um den Sieg zu holen, war es von Dellingshausens 110.

Start in der höchsten europäischen Golf-Liga und nach zwei zweiten Plätzen 2021 auf Teneriffa und 2022 auf Mallorca der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere. Beim Final-Turnier in Dubai im November 2025 belegte er den geteilten 22. Platz und somit in der Gesamtwertung der Nach seiner Best-Platzierung in der Weltrangliste (174. nach den Scottish Open 2025) hat er sich inzwischen wieder bei Rang 250 eingependelt, nachdem er inklusive der Catalunya Championships viermal in Folge den Cut verpasst.

Der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere: Nicolai von Dellingshausen vor einem Jahr mit der Trophäe der Austrian Alpine Open, die 2025 auf Gut Altentann bei Salzburg ausgetragen wurden. Doch in Kitzbühel könnte er, wie vor einem Jahr auf Gut Altentann unterstützt von deutschen Fans, durchaus wieder für eine Überraschung sorgen. Vom damaligen Preisgeld leistete sich von Dellingshausen übrigens eine Siebträger-Kaffeemaschine. Den großen Rest des Geldes legte er an.

Seriöser Sportler, der Mann vom GC Hubbelrath. Nach dem großen Erfolg im Jahr 2025 ist er nun wieder bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel, um als Titelverteidiger anzutreten. Es ist interessant, wie er sich in der Weltrangliste entwickelt hat und wie er sich auf die neue Saison vorbereitet. Der Erfolg von Dellingshausen ist ein Beispiel für die Möglichkeit, dass auch ein Spieler, der nicht als Top-Favorit angesehen wird, einen großen Erfolg erzielen kann.

Der Mann vom GC Hubbelrath ist ein Beispiel dafür, dass man mit harten Arbeit und einem starken Willen Erfolge erzielen kann





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nicolai Freiherr Von Dellingshausen Golf DP World Tour Austrian Alpine Open Erfolg Harte Arbeit Willensstärke

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dieses Stück ist auch bei der x-ten Aufführung superÜber Kunst lässt sich nicht streiten? Oh doch! Und das sogar saukomisch: Yasmina Rezas Komödie „Kunst“ ist das beste Beispiel dafür. Seit mehr als 30

Read more »

Christopher Nolans Meisterwerk: 'The Dark Knight'Christopher Nolan ist bekannt für seine anspruchsvollen Filme, aber einer seiner Meisterwerke sticht bei Rotten Tomatoes besonders hervor. Der Film, der als einzigartig und herausfordernd gilt, ist ein Beispiel für Nolans Fähigkeit, Kino groß zu denken, indem er eindrucksvolle Bilder mit anspruchsvollem Erzählen kombiniert.

Read more »

iPhone lädt nur komprimierte Datein in Ugreen Nas :(Hallo zusammen, ich habe ein merkwürdiges Problem mit der UGREEN NAS App auf dem iPhone. Wenn ich ein Video vom iPhone auf meine UGREEN NAS hochlade, wird die Datei auf der NAS deutlich kleiner gespeichert als das Original auf dem iPhone. Beispiel: Originalvideo auf dem iPhone: ca. 1,6 GB...

Read more »

Lukas Podolski: Vor der Schule zockte er Fußballmanager-Spiele, jetzt lenkt er seinen eigenen ClubEltern können beruhigt sein: Aus Kindern, die Fußballmanager zocken, kann noch etwas werden. Bestes Beispiel: Lukas Podolski.

Read more »