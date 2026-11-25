HSV-Kapitän Nicolai Remberg unterstützt Ex-Club Preußen Münster in der Krise. Der verletzte Mittelfeldspieler hofft auf Klassenverbleib trotz Trainerunsicherheit.

HSV -Kapitän Nicolai Remberg blickt trotz eigener schwerer Verletzung unterstützend auf seinen Heimatverein Preußen Münster. Der 26-jährige defensive Mittelfeldspieler äußert sich nach der dramatischen 0:4-Niederlage gegen Hoffenheim II zu den aktuellen Strapazen des Zweitliga-Absteigers. Remberg, der seit 2023 in Hamburg spielt, verfolgt die Entwicklungen der Preußen weiterhin genau, auch wenn er physisch gerade um seine eigene Rückkehr kämpft.

Krise bei Preußen Münster verschärft sich nach Debakel

Die sportliche Lage bei Preußen Münster hat sich durch die Niederlage am vergangenen Samstag bei Hoffenheim II massiv verschlechtert. Chefcoach Thomas Wörle sieht sich nun unter enormem Druck und muss bereits um seinen Posten fürchten. Das Spiel gegen den SC Verl am kommenden Samstag um 14 Uhr könnte über das weitere Vorgehen entscheiden. Der vorläufige Tiefpunkt der aktuellen Talfahrt belastet die Stimmung im Verein zutiefst. Die Fans reagierten nach dem 0:4 in Hoffenheim demonstrativ mit Abwendung vom Verein. Diese Reaktion unterstreicht die Dringlichkeit einer sofortigen Wende.

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Rembergs persönliche Hürde und Heilungspfade

Nicolai Remberg selbst kämpft noch immer mit den Folgen eines Kreuzbandrisses im rechten Knie. Die Verletzung trat am 10. Oktober beim 3:2-Sieg der Hanseaten gegen Hoffenheim auf. Danach erfolgte eine Operation in London, die den Prozess verlängerte. Sein Ziel ist der Einstieg ins Mannschaftstraining zur Vorbereitung auf die neue Saison im nächsten Sommer. Bis dahin absolviert er täglich Reha-Maßnahmen von neun Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags. Nur am Wochenende und während der Weihnachtsferien gibt es eine kurze Pause. Remberg betrachtet die Verletzung als Herausforderung und will gestärkt zurückkehren.

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Parallelfall Simon Scherder bleibt optimistisch

Bei Preußen Münster durchläuft Abwehrchef Simon Scherder einen ähnlichen, aber weiter fortgeschrittenen Heilungsprozess. Scherder erlitt bereits seinen dritten Kreuzbandriss und stand vor über einem Jahr zum ersten Mal vor einer langen Zwangspause. Im Verbandspokal gegen Schüren erzielte er vor zwei Wochen seine ersten Einsatzminuten nach einem 3:0-Erfolg. Er strebt eine Rückkehr in den Ligakader spätestens zur Rückrunde an. Remberg steht mit Scherder in engem Kontakt, da dieser ihn früher bereits im Auto zum Training mitnahm. Die Gemeinsamkeit der Verletzungsschicksale stärkt die mentale Bindung zum Heimatverein.

Neues Stadion und Klassenerhalt als klare Ziele

Neben der sportlichen Krise existiert eine enorme Aufbruchstimmung durch den Bau des neuen Stadions. Remberg warnt davor, dass ein Absturz in die Regionalliga in dieser Situation unfassbar bitter und brutal wäre. Er drückt den Preußen fest die Daumen für einen schnellen Neustart. Sein Vertrauen in den Erhalt des Klassenerhalts ist groß, setzt aber Bedingtheit voraus. Der Verein müsse bereit sein, alles für den Erfolg zu geben und wie ein Kämpfer aufzutreten. Remberg bleibt trotz seines Abschieds über drei Jahre hinweg ein wachsamer Beobachter der Schwarz-Weiß-Grünen.