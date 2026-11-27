Der deutsche Profigolfer Nicolai von Dellingshausen erreicht mit einem seltenen Albatros die Führung bei der BMW Australian PGA Championship.

Nicolai von Dellingshausen hat das Feld der Golf -Fans bei der BMW Australian PGA Championship auf dem australischen Kontinent in Staunen versetzt. Während des zweiten Turniertages am Freitag erzielte der Deutsche ein extrem seltenes sportliches Meisterwerk, das selbst unter erfahrenen Profis für große Begeisterung sorgte.

Historisches Albatros auf dem Par-5-Loch

Der entscheidende Moment ereignete sich auf dem Par-5-Loch, als Nicolai von Dellingshausen seinen zweiten Schlag aus einer Entfernung von 165 Metern direkt vom Fairway in das Loch beförderte. Für diesen Treffer verwendete er ein 7er-Eisen, wodurch er den Begriff Albatros validierte. Diese Leistung entspricht drei Schlägen unter dem Par-Wert des Lochs und gilt als noch selteneres Ereignis als ein Hole-in-one. Ein Hole-in-one, im Deutschen auch als Ass bezeichnet, definiert sich dabei durch den direkten Weg des Balls ins Loch mit dem allerersten Schlag vom Abschlag aus.

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Führende Position durch herausragende Runde

Durch diese außergewöhnliche Leistung konnte sich der Golfprofi bis zur Halbzeit des Turniers eine dominante Führung sichern. Nicolai von Dellingshausen absolvierte eine Runde mit einer Punktzahl von 64 Schlägen, was acht Schlägen unter dem Par-Wert entspricht. Mit einer Gesamtsumme von insgesamt 131 Schlägen liegt er aktuell bei insgesamt 13 Schlägen unter Par. Damit führt er das Feld an und hat einen Abstand von drei Schlägen zu seinem nächsten Verfolger, dem Nordiren Tom McKibbin, der mit einer 65er-Runde aufwarten kann.

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Biografischer Hintergrund und Karriereverlauf

Nicolai Freiherr von Dellingshausen stammt aus einem alten deutsch-baltischen Adelsgeschlecht und bringt seit frühester Kindheit eine starke Affinität zum Sport mit. Bereits im Alter von vier Jahren begann er mit dem Golfspielen, eine Grundlage, die ihm später den Weg in die Elite ebnete. Im Jahr 2016 schaffte er den Sprung in den professionellen Bereich und spielt seit 2017 fest auf der Profi-Tour. Sein internationaler Durchbruch gelang ihm im Jahr 2021 bei den Teneriffa Open, wo er mit einer herausragenden Leistung von 20 unter Par den zweiten Rang sicherte. Dieser Erfolg qualifizierte ihn für die World Tour im Jahr 2022.

Erster Sieg und aktuelle Marktposition

Sein erster großer Triumph auf der World Tour feierte Nicolai von Dellingshausen bei den Austrian Alpine Open im Golf Club Gut Altentann. Dort zeigte er mit vier herausragenden Runden, die jeweils 65 Schläge umfassten, eine konsistente und präzise Spielweise, die ihm den Sieg einbrachte. Die aktuelle Platzierung bei der BMW Australian PGA Championship unterstreicht seine fortwährende formstarke Entwicklung und seine Fähigkeit, unter hohem Druck auf internationaler Ebene zu konkurrieren.