Deutscher Profi Nicolai von Dellingshausen sichert sich den zweiten Sieg auf der DP World Tour bei der Australian PGA Championship in Sydney.

Der deutsche Profi-Nationalmannsspieler Nicolai von Dellingshausen hat die Australian PGA Championship für sich entschieden und damit seinen zweiten Titel auf der DP World Tour geholt. Der 33-jährige Golfer aus Düsseldorf triumphierte am letzten Wettkampftag in Sydney mit einer Gesamtsumme von 272 Schlägen. Damit sicherte er sich den Sieg in einem hochspannenden Finale auf dem " The Lakes Golf Club" und bestätigte seine aktuelle Form auf dem internationalen Tourkalender.

Der Sieg im Detail

Die Entscheidung fiel bereits am Freitagabend, als von Dellingshausen mit einem klaren Dreifachvorsprung in die letzte Runde ging. Im Feld hinter ihm schlossen sich der Däne Nicolaj Höjgaard, der Australier Haydn Barron und der Thailänder Kiradech Aphibarnrat an, die alle jeweils zwei Schläge Rückstand auf den Deutschen hatten. Trotz eines ruhigen, par-entsprechenden Finalrunden-Ergebnisses von 72 Schlägen reichte diese Konstanz, um die Führung nicht mehr abzugeben und den Turniersieg sicher nach Hause zu bringen.

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Historischer Albatros als Basis

Die Grundlage für diesen Erfolg wurde durch einen einzigartigen Moment in der zweiten Runde gelegt. Auf der 14. Bahn landete von Dellingshausen einen Albatros, was bedeutet, dass er die Bahn mit drei Schlägen weniger als dem Standard schloss. Dieses seltene Ereignis verschaffte ihm nicht nur psychologische Überlegenheit, sondern auch einen messbaren Schlagvorsprung, der sich über die restlichen Tage nicht mehr zwingen ließ. Die Kombination aus diesem Spektakel und konsistentem Spiel veränderte die Dynamik des Turniers grundlegend.

Emotionen und Reflexion

Nach dem triumphalen Finish widmete sich der Sieger sogleich persönlichen Momenten, indem er seiner Ehefrau Ilka einen Kuss gab, an deren Arm der gemeinsame Sohn zu sehen war. In der Rückschau betonte Nicolai von Dellingshausen, wie wichtig es war, im gegenwärtigen Moment zu bleiben. Besonders in der Mitte der Finalrunde, auf den Löchern 12, 13 und 14, geriet er kurz aus der Ruhe, als einige Schläge nicht nach Wunsch verliefen. Er äußerte, dass ihn dies mehr ärgerte als gewohnt, er aber versuchte, geduldig zu bleiben und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

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Preisgeld und weitere Schritte

Als Belohnung für den Sieg in Sydney erhält Nicolai von Dellingshausen 425.000 australische Dollar, was einem Wert von rund 259.000 Euro entspricht. Dies folgt auf seinen ersten großen Tour-Sieg im Vorjahr bei den Austrian Open nahe Salzburg. Darüber hinaus sicherte er sich durch seinen Triumph eine erstmalige Einladung zur PGA Championship in den USA, was ihm die Chance auf ein weiteres großes Major-Turnier eröffnet und seine Karriere vor neue Herausforderungen stellt.

Statistik und Rangliste

Am Ende stand Nicolai von Dellingshausen klar an der ersten Position der Rangliste. Auf den Plätzen zwei bis vier folgten die engen Verfolger Nicolaj Höjgaard, Haydn Barron und Kiradech Aphibarnrat, die alle den gleichen Rückstand von zwei Schlägen aufwiesen. Für von Dellingshausen bedeutet dies eine Bestätigung seiner Position innerhalb der Spitzengruppe der DP World Tour. Er zeigte, dass er unter Druck stabil bleibt und auch schwere Phasen in der Runde gut managen kann.