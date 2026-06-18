Nicolaj Andersson soll HØJ Elite trainieren - Bruder Lasse kommt ebenfalls

Nach dem Abstieg aus der 2. Liga plant HØJ Elite einen familiären Neuanfang. Nicolaj Andersson wird voraussichtlich neuer Cheftrainer, während sein Bruder Lasse als Spieler zum Club stößt. Ein langfristiger Plan sieht eine Übergabe an Stefan Madsen vor, der bereits bei Paris Saint-Germain erfolgreich ist.

Der dänische Handball klub HØJ Elite hat nach dem Abstieg aus der 2. Liga Pläne für die Trainerposition. Laut Informationen des Senders TV2 soll Nicolaj Andersson (38) das Amt übernehmen.

Der Däne war zuletzt beim Frauen-Bundesligisten Buxtehuder SV tätig. Interessant ist, dass gleichzeitig sein jüngerer Bruder Lasse Andersson vom deutschen Vize-Meister Füchse Berlin zum Club wechselt. Die Familie Andersson soll maßgeblich dazu beitragen, dass der Klub unter der sportlichen Leitung von Hans Lindberg den direkten Wiederaufstieg schafft. TV2 berichtet zudem, dass Andersson zunächst für mindestens ein Jahr als Cheftrainer fungieren soll, bis der ehemalige Aalborg-Trainer Stefan Madsen kommt.

Madsen ist aktuell bis 2027 bei Paris Saint-Germain unter Vertrag und soll anschließend nach Dänemark wechseln. Sobald Madsen eintrifft, ist eine Weiterbeschäftigung von Andersson als Co-Trainer vorgesehen.

Allerdings wird derzeit daran gearbeitet, dass Madsen, der bereits mit Paris die Meisterschaft gewann, den Posten schon in diesem Sommer antreten kann. Dafür müssten jedoch mehrere personelle Veränderungen stattfinden: Roberto Parrondo, aktuell Trainer bei MT Melsungen und für 2027 als Madsen-Nachfolger in Paris vorgesehen, müsste seinen Vertrag vorzeitig auflösen. Ebenso müsste Jaron Siewert, der 2027 Parrondo in Melsungen beerben soll, früher beginnen.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass eine solche frühzeitige Lösung zwar nicht unmöglich erscheint, aber einige Hürden zu überwinden sind





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

HØJ Elite Nicolaj Andersson Lasse Andersson Stefan Madsen Paris Saint-Germain

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Royale Weichenstellung: Prinz George: Diese Elite-Schule ist es geworden!Die Entscheidung ist gefallen: Prinz George (11) wird wie Vater William das renommierte Eton College besuchen. Ein entscheidender Grund war die Nähe zur Familie in Windsor.

Read more »

Großbritannien: Prinz George wird künftig im Elite-Internat Eton erzogenWie sein Vater William und sein Onkel Harry wird auch der Junge, der an zweiter Stelle der britischen Thronfolge steht, dort lernen, wo schon seit Jahrhunderten die Elite des Empires geformt wird.

Read more »

Snapdragon Reality Elite: Qualcomm bringt VR/MR-Topmodell und gibt STARThilfeDer Snapdragon Reality Elite bildet die Spitze der Plattformen für XR-Headsets. Qualcomm unterstützt Anbieter zudem mit dem START-Programm.

Read more »

Qualcomm startet Snapdragon Reality Elite für MR/VR-Headsets mit mehr Leistung und EffizienzQualcomm hat den neuen Snapdragon Reality Elite vorgestellt, eine SoC-Plattform für Mixed-Reality- und Virtual-Reality-Headsets. Der Chip bietet deutlich mehr CPU-, GPU- und NPU-Leistung bei geringerem Stromverbrauch und weniger Wärmeentwicklung. Zudem kündigte Qualcomm das START-Programm an, um Hersteller von XR-Produkten zu unterstützen. Die Community diskutiert die Auswirkungen auf den Markt und vergleicht die neue Plattform mit bestehenden Geräten wie der Valve Index oder dem Steam Deck. Einige Nutzer fragen sich, ob ein Kauf einer neuen VR-Brille wie dem Valve Frame noch sinnvoll ist oder ob sich das Warten lohnt. Andere äußern Bedenken bezüglich der Leistungsangaben von Qualcomm, insbesondere zur '4,4k'-Auflösung.

Read more »