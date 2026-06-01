Nicolas Cage als gealterter Superheld in 'Spider-Man Noir'

Die neue Superhelden-Noir-Serie 'Spider-Man Noir' verbindet Comic-Action mit dem Flair eines düsteren Detektivfilms und setzt dabei voll auf die Stärken von Nicolas Cage. Cage verkörpert in allen acht Folgen einen gealterten Privatdetektiv im New York der 1930er-Jahre, der nach einer persönlichen Tragödie aus dem Heldendasein zurückgetreten ist. Doch als ein brisanter neuer Fall auftaucht, muss er wieder in seine Rolle als maskierter Rächer schlüpfen.

Das Spider-Man-Universum bekommt eine der ungewöhnlichsten und spannendsten Serien der letzten Jahre: ' Spider-Man Noir '. Diese neue Superhelden-Noir-Serie verbindet Comic-Action mit dem Flair eines düsteren Detektivfilms und setzt dabei voll auf die Stärken von Nicolas Cage .

Cage, ein bekannter Comic- und Superheldenfan, der seinen Sohn sogar nach Superman benannte, verkörpert in allen acht Folgen einen gealterten Privatdetektiv im New York der 1930er-Jahre. einst der einzige Superheld der Stadt, doch nach einer persönlichen Tragödie hat er sich aus dem Heldendasein zurückgezogen. Als jedoch ein brisanter neuer Fall auftaucht, wird er gezwungen, wieder in die Rolle des maskierten Rächers zu schlüpfen.

Unterstützung bekommt er dabei vom ehrgeizigen Journalisten Robbie Robertson, während dunkle Geheimnisse und alte Fehler ihn immer wieder einholen





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