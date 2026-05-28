Nicolas Cage als Spider-Man: Eine gute, aber nicht perfekte Marvel-Serie

Die Marvel-Serie 'Spider-Noir' ist ein ungewöhnlicher Mix aus finsterem Noir-Krimi, Superhelden-Action und einem überaus gut gelaunten Nic Cage. Die Serie ist ein Underdog, aber trotz Ecken und Kanten empfehlenswert.

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Nicolas Cage als Spider-Man? Das klingt nicht nur nach Spaß, sondern wird am 27. Mai auch Realität. An diesem Tag startet bei Prime Video die Marvel-Serie 'Spider-Noir'.

Die Serie ist ein ungewöhnlicher Mix aus finsterem Noir-Krimi, Superhelden-Action und einem überaus gut gelaunten Nic Cage. Warum mich die acht Folgen trotzdem etwas enttäuscht zurücklassen, erfahrt ihr in diesem Review. Ihr braucht theoretisch nicht einmal wissen, wer Spider-Man ist. Denn anstatt Peter Parker dreht sich in der Amazon-Serie alles um einen gealterten Ben Reilly, der in einem alternativen New York der 30er-Jahre lange Zeit als The Spider, die Spinne, aktiv war.

Als auf den mächtigsten Mafiaboss der Stadt ein Anschlag mit Superkräften verübt wird, nimmt Reilly die Ermittlungen auf und wird auch wieder selbst als Superheld aktiv. Der besondere Clou der Serie steckt schon im Titel: Bei 'Spider-Noir' handelt es sich um einen handfesten Noir-Krimi - mit allen Stärken und Schwächen. Der Fokus der Serie liegt vor allem auf Dialogen und weniger auf Action. Verrauchte Bars, chillige Jazzmusik und die verführerische Femme fatale dürfen da nicht fehlen.

Besonders schön: Die Serie setzt sogar auf alte Kameraperspektiven und Szenenüberblendungen, die heute nur noch selten genutzt werden. Leider verliert sich die Serie für meinen Geschmack etwas zu stark in den immer gleichen Ermittlungen und Dialogen ohne handfeste Story-Fortschritte. Cage sagt an einer Stelle sogar: 'Wir jagen Geister.

' Und so fühlt sich die Serie auch stellenweise an. So wirklich interessant wird 'Spider-Noir' erst in den letzten Episoden, weshalb ich das Gefühl nicht loswerde, dass der Serie sechs anstatt acht Folgen besser getan hätten. Gar nichts zu kritisieren gibt es indessen an Nicolas Cage selbst. Der Mann ist mal wieder ein Highlight und spielt die Rolle von Ben Reilly mit einer tollen Mischung aus Ernsthaftigkeit, trockenem Humor und einer Prise Wahnsinn, die einfach nur Spaß macht.

Es ist wirklich erstaunlich, wie jung der Schauspieler in vielen Szenen wirkt. Cage-Fans kommen bei 'Spider-Noir' voll auf ihre Kosten. Am meisten gestört hat mich aber ein technischer Aspekt, der vielen Zuschauenden vermutlich gar nicht auffallen wird. Die Marvel-Serie wurde mit modernen Kameras gedreht und hat dadurch einen cleanen, digitalen Look, der sich für mein Empfinden mit der Noir-Ästhetik beißt.

Alles in der Serie wurde bewusst klassisch präsentiert, um dem alten Genre gerecht zu werden. Ein körniger Filmlook, der sogenannte Grain, der bei analogen Filmmaterialien typischerweise entsteht, wäre das atmosphärische i-Tüpfelchen gewesen. Am Ende ist das natürlich eine Kostenfrage und die Mehrheit wird das moderne, knackscharfe Bild bevorzugen. Aber wo wir schon beim Thema 'Kosten' sind: Am meisten enttäuscht haben mich die Gegenspieler von Ben Reilly.

Dazu gehört unter anderem der Sandman, also ein Schurke, der seinen Körper zu Sand transformieren kann. Es lag sicherlich am Budget, aber seine speziellen Kräfte und auch die von anderen Gegenspielern werden schon eher kostengünstig präsentiert - was mich dezent an die DC-Serien von CW erinnert. Trotz der genannten Kritikpunkte: 'Spider-Noir' ist eine gute Marvel-Serie! Mit einem fantastischen Hauptdarsteller und einem herrlich exotischen Genre.

Ja, meine Erwartungen an die Präsentation waren höher, aber das ändert nichts daran, dass die Serie Charme hat und sich allein durch den Schwarz-Weiß-Look angenehm von der breiten Masse abhebt. Alternativ könnt ihr die Amazon-Serie auch in Farbe schauen - was aber mit dem Konzept bricht. Mit 'Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery' kriegt mich Netflix wieder sogar als Krimi-Skeptiker!

Kommen wir zum Fazit: 'Spider-Noir' ist ein Underdog, wie seine Hauptfigur, die ich euch aber trotz Ecken und Kanten empfehlen kann. Denn wenn Nic Cage als The Spider erstmal aufdreht, habe auch ich richtig viel Spaß





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