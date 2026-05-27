Nicolas Cage bedauert, Christopher Nolans Angebot abgelehnt zu haben

Der Schauspieler spricht über verpasste Gelegenheiten in seiner Karriere und bedauert, ein Angebot von Christopher Nolan abgelehnt zu haben. Er erzählt von der Rolle, die er abgelehnt hatte, und wie sie dann zurückgekommen und ihm einen anderen Film angeboten hat.

Nicolas Cage spricht über verpasste Gelegenheiten in seiner Karriere und bedauert, ein Angebot von Christopher Nolan abgelehnt zu haben. Der 62-Jährige erzählt in einem Interview, dass er von dem Regisseur bereits vor langer Zeit eine Rolle angeboten bekommen hatte, die er abgelehnt hatte.

Christopher Nolan ist der einzige Regisseur, dem Nicolas Cage eine Absage erteilt hat, der dann jedoch zurückgekommen und ihm einen anderen Film angeboten hat. Nicolas Cage bedauert, diese Gelegenheit nicht genutzt zu haben, da es möglicherweise seine Karriere geschädigt hat. Der 62-Jährige spricht auch über sein Biopic





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nicolas Cage Christopher Nolan Filmkarriere Biopic Madden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nach Absage an Christopher Nolan: Nicolas Cage verrät, dass der 'Oppenheimer'-Macher ihn nicht mehr zurückruft„Die Odyssee“-Regisseur Christopher Nolan hat für seine Filme schon zahlreiche Stars vor die Kamera geholt. Zu einer Zusammenarbeit mit Oscarpreisträger Nicolas Cage kam es jedoch noch nicht – dabei war eine solche sogar mal geplant.

Read more »

Nicolas Cage: Nur ein Regisseur nahm ihm eine Absage nicht übelIn seiner langen Karriere hat Nicolas Cage mit den größten Regisseuren gedreht, einigen aber auch abgesagt. Die meisten haben ihm das nie verziehen, sagt er. Nur einen habe er nicht als nachtragend erlebt.

Read more »

Nicolas Cage Details Unglückliche Karriereentscheidung nach „Insomnia“Nicolas Cage spricht offen über die Verpasste Gelegenheiten in seiner Karriere und beschreibt, wie eineurnedjected einen Christopher Nolan-Angebot damals bereute, seinen Karriereeinschränkungen nur einige wenige Jahre später. , aber auch generell in der Filmindustrie, geht nichts über Beziehungen. Darauf baut die gesamte Branche auf.

Read more »

Nicolas Cage über seine Karriere und seine Beziehungen zu anderen FilmemachernNicolas Cage spricht über seine Erfahrungen mit anderen Filmregisseuren und über seine eigene Karriere, die von Meisterwerken bis hin zu finanziellen Schwierigkeiten reicht.

Read more »