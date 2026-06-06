Nicolas Cage bezeichnet Andrew Garfield als den besten Spider-Man aller Zeiten

Nicolas Cage hat sich in einem Interview zu seinem Lieblings-Spider-Man-Darsteller geäußert und dabei Andrew Garfield als den besten Spider-Man aller Zeiten bezeichnet. Garfields Spider-Man-Filme werden heute durchwachsen bewertet, aber Cage lobt seine Schauspielleistung als großartig.

Nicolas Cage hat sich in einem Interview zu seinem Lieblings- Spider-Man - Darsteller geäußert und dabei Andrew Garfield als den besten Spider-Man aller Zeiten bezeichnet. Garfields Spider-Man -Filme werden heute durchwachsen bewertet, aber Cage lobt seine Schauspielleistung als großartig.

Diese Aussage wird in den sozialen Medien diskutiert, wobei sich einige User für Garfield freuen, während andere Tom Holland oder Tobey Maguire bevorzugen. Nicolas Cage ist selbst ein erfahrener Schauspieler, der zahlreiche Superhelden-Rollen gespielt hat, darunter Ghost Rider und Superman. Er wird in der Amazon-Serie als Spider-Man auftreten und seine Wahl für Garfield ist ein interessantes Detail in seiner Karriere





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