Nicolas Cage: Erdrutsch verschlingt Malibu-Villa und causes Obdachlosigkeit

Oscar-Preisträger Nicolas Cage lebt seit einem massiven Erdrutsch in Malibu vorübergehend in Hotels. Die Villa ist unbewohnbar, doch der Schauspieler kämpft mit Sondergenehmigungen gegen den Pazifik.

Der Hollywoodstar und Oscar-Preisträger Nicolas Cage hat sein Zuhause in Malibu verloren. Der 62-jährige Schauspieler bestätigte am Samstag, 31. Oktober, während eines Auftritts auf der Pop-Kultur-Messe LA Comic Con, dass er sich selbst momentan als obdachlos bezeichnet. Schuld an dieser Situation ist ein massiver Erdrutsch, der direkt vor seiner Haustür die Einfahrt der Immobilie verschlungen hat. Das Grundstück, auf dem seine Villa steht, hat schweren Schaden durch die Naturkräfte erlitten, was eine sofortige Räumung notwendig machte.

Detaillierte Schäden an der Immobilie

Die Immobiläre Bewertung des Anwesens liegt bei 10,5 Millionen US-Dollar, was etwa 9,9 Millionen Euro entspricht. Der Boden brach plötzlich weg, wobei Asphalt und Beton in die Tiefe stürzten. Aus dem einstigen Traumhaus am Meer ist dadurch ein Ort geworden, an dem ein Wohnen nicht mehr möglich ist. Vor der geschlossenen Garage brachen die Beläge auf und sackten ab. Das entstandene Erdloch riss sogar Gegenstände mit sich fort, darunter eine Baustellentoilette und zerbrochene Teile eines Sichtschutzzauns. An der Stelle der ehemaligen Einfahrt klafft nun ein tiefes Loch in den Untergrund.

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Ursachen und Umfeld der Katastrophe

Die Probleme begannen bereits im September und sind auf die Nachwirkungen des Hurrikans Marie zurückzuführen. Starkregen und heftige Küstenerosion setzten dem Strandgrundstück extrem zu. Die Folgen sind nicht auf Cage beschränkt; auch Nachbarn in der Umgebung mussten ihre Häuser verlassen. Laut der Publikation New York Post wurden sieben weitere Häuser in der Straße wegen gefährlicher Zustände als unbewohnbar eingestuft. Bei 24 weiteren Anwesen sollte wegen fehlender sicherer Zufahrtsmöglichkeiten eine rote Warnung angebracht werden, um auf die Risiken hinzuweisen.

Cage erklärte gegenüber den Besuchern der Messe, dass er sich derzeit in Hotels aufhält. Er nutzte die Gelegenheit, um für seine eigenen Worte zu erklären, warum er heute Abend nicht die üblichen Kinder treffen wird, die Süßes oder Saures sammeln wollen. Die Situation zwingt ihn dazu, seine gewohnte Routine vorübergehend auszusetzen und unterzukommen, bis die Lage vor Ort sich stabilisiert oder eine Entscheidung über das weitere Schicksal des Grundstücks getroffen wird.

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Rechtliche Schritte und Gegenmaßnahmen

Der Schauspieler will sein Zuhause nicht kampflos dem Pazifik überlassen. Innerhalb weniger Tage nach dem Erdrutsch beantragte er laut Page Six drei Sondergenehmigungen bei den lokalen Behörden. Einer dieser Anträge betraf eine Notfallbaugenehmigung, die ihm die Erlaubnis erteilte, Sandsäcke am Strand sowie an der Außenseite seines Hauses aufzuschichten. Diese Maßnahme dient dem unmittelbaren Schutz des Grundstücks gegen die Wellen des Ozeans.

Das Ziel der aufgestapelten Sandsäcke besteht darin, die Küstenerosion einzudämmen und zu verhindern, dass noch größere Schäden anrichten. Bislang ist jedoch unklar, ob die Villa insgesamt gerettet werden kann oder ob der Abriss unausweichlich ist. Die rechtlichen und baulichen Hürden sind komplex, da der Boden bereits instabil ist und weitere Regenfälle die Lage verschärfen könnten. Cage bleibt weiterhin in Hotels untergebracht, während die Experten die Stabilität des Geländes prüfen.

Auswirkungen auf den Alltag des Stars

Die vorübergehende Obdachlosigkeit betrifft den Alltag von Nicolas Cage unmittelbar. Er musste seine Teilnahme an traditionellen Halloween-Aktivitäten absagen, da er sich nicht in der Nähe der betroffenen Region aufhält. Die mediale Aufmerksamkeit auf sein Grundstück hat zugenommen, was den Druck auf die Entscheidungsträger erhöht haben könnte. Ob die versuchten Schutzmaßnahmen erfolgreich sind, wird die kommenden Tage und Wochen zeigen. Bis dahin bleibt die Zukunft der Millionen-Immobilie in Malibu offen.