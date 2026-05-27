Nicolas Cage in der neuen Superhelden-Noir-Serie

Nicolas Cage spielt in der neuen Superhelden-Noir-Serie einen gebrochenen Marvel-Helden, der wieder in die Rolle des maskierten Rächers zurückkehren muss. Die Serie kombiniert Comic-Action mit düsterem Detektivfilm-Flair und setzt dabei voll auf die Stärken von Nicolas Cage.

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Das Spider-Man-Universum erhält eine der ungewöhnlichsten und spannendsten Serien der letzten Jahre. Die neue Superhelden-Noir-Serie verbindet Comic-Action mit düsterem Detektivfilm-Flair und setzt dabei voll auf die Stärken von Nicolas Cage. Cage gilt seit Jahrzehnten als riesiger Comic- und Superheldenfan, sammelte selbst seltene Comics und benannte seinen Sohn sogar nach Superman: Kal-El. Nun darf er endlich selbst einen gebrochenen Marvel-Helden verkörpern.

Alle acht Folgen erscheinen heute. Ein gealterter Privatdetektiv im New York der 1930er-Jahre wird gezwungen, wieder in die Rolle des maskierten Rächers zu schlüpfen. Unterstützung bekommt er unter anderem vom ehrgeizigen Journalisten Robbie Robertson, während dunkle Geheimnisse und alte Fehler Reilly immer wieder einholen. Die Serie kombiniert Schattenwelten und moralisch gebrochene Figuren mit Comic-Elementen und Superhelden-Action.

Fans ungewöhnlicher Comic-Adaptionen, düsterer Krimis und die Anhänger von Nicolas Cage werden sich auf die Serie freuen. Die Serie ist eine Superhelden-Noir-Serie, die sich von anderen Serien durch ihre einzigartige Mischung aus Comic-Action und düsterem Detektivfilm-Flair auszeichnet. Nicolas Cage spielt in der Serie einen gebrochenen Marvel-Helden, der wieder in die Rolle des maskierten Rächers zurückkehren muss. Die Serie besteht aus acht Folgen und ist ab heute zu sehen





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