Der Film Dumm und Dümmer läuft heute Abend im TV und ist bei HBO Max verfügbar. Nicolas Cage hätte ursprünglich eine Hauptrolle erhalten, lehnte das Angebot jedoch ab. Die Brüder Farrelly entschieden sich letztlich für Jeff Daniels und Jim Carrey, während sie später mit Green Book oscarprämiertes Kino schufen.

Könnt ihr euch „Con Air“- und „Madden“-Star Nicolas Cage in einer völlig überdrehten Slapstick-Comedy vorstellen? Fast wäre es dazu gekommen. Den schließlich doch ohne den Oscargewinner realisierten Film gibt es heute Abend im TV zu sehen:.

Und doch dürfte der Kalifornier froh sein, dass er das Angebot für eine der Hauptrollen damals ablehnte. Warum das so ist, erfahrt ihr etwas weiter unten in diesem Artikel. Oder ihr genießt einfach so SuperstarEine Wiederholung folgt noch in derselben Nacht um 4.15 Uhr. Alternativ ist der FSK-12-Titel derzeit im Flatrate-Programm von HBO Max zu streamen.

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An selber Stelle ist es allen Filmfans ohne Abo möglich, den Streifen für ein paar Euro als Video-on-Demand zu genießen:Inzwischen realisieren die mittlerweile auch getrennte Wege gehenden Brüder durchaus anspruchsvolleres, bisweilen sogar oscarprämiertes Unterhaltungs-Kino wie „Green Book“ oder – ganz aktuell! – „Für ihr Debüt „Dumm und Dümmer“ hatten die Brüder schnell den mit „Ace Ventura“ und „Die Maske“ gerade zum Superstar avancierten Jim Carrey für eine der Titelrollen im Boot.