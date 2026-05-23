Nicolas Cage offenbart seine Marvel-Liebesgeschichte – und kritisiert Willem Dafoes Rolle als Norman Osborn

Nicolas Cage hat offenbart, dass er die Rolle von Norman Osborn, bekannt als den grünen Kobold, von 'Spider-Man' im ersten Teil abgelehnt hatte. Diese Rolle ging an Willem Dafoe, der später Kultstatus erhielt und selbst eine Rolle in der Sequelreihe übernahm. Diskussion über die casting-entscheidung

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Durch die Häuserschluchten von New York. Um ein Haar wäre der Schauspieler aber schon 2002 zum Marvel-Schurken geworden – das hätte einiges im MCU und in der Popkultur verändert. Es verrät Schauspieler Nicolas Cage, dass er die Rolle von Norman Osborn, auch bekannt als der grüne Kobold, im ersten von Sam Raimi abgelehnt hat. Die Rolle ging dann an seinen Schauspielkollegen Willem Dafoe, dessen Performance zahlreiche Memes hervorgebracht hat und heute Kultstatus genießt.

Cage sagt dazu 24 Jahre später, dass es die richtige Entscheidung war, abzulehnen. Die Marvel-Fans auf X (ehemals Twitter) sind sich indessen uneinig. Viele User*innen betonen, dass Dafoe die bessere, wenn nicht sogar die perfekte Wahl war. Andere hingegen hätten Cage zu gerne in der Rolle gesehen.

Allerdings ist der Schauspieler ebenfalls dafür bekannt-berüchtigt, in völlig verrückten Rollen aufzugehen. So schreibt ein User: Ich respektiere die Entscheidung. Sam Raimi hat eine hervorragende Arbeit geleistet, aber es ist unterhaltsam zu überlegen, wie anders die Dinge hätten ausgehen können





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