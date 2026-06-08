Nicolas Capaldo und Lukas Bornschein: Hoffnung auf WM-Ticket und neue Bundesliga-Chance

Nicolas Capaldo, der HSV-Star, und Lukas Bornschein, ein U21-Innenverteidiger, stehen vor großen Chancen. Capaldo hofft auf ein WM-Ticket, nachdem Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni seine Hoffnung erhöht hat. Bornschein wechselt ablösefrei in die 2. Liga und hat großes Potenzial als Innenverteidiger gezeigt. Der U19-Coach des DFB hat Otto Stange und Moritz Reimers für die U19-EM nominiert.
Das Hoffen von Nicolas Capaldo (27) auf ein WM-Ticket geht weiter. Der HSV -Star ist mit Argentinien s Nationalelf bereits in den USA, ist aber nur Teil des erweiterten Kaders für die Testspiele vor dem Turnier.
Im endgültigen 26er-Aufgebot steht er (noch) nicht. Doch seit dem verletzungsbedingten Ausfall von Innenverteidiger Leo Balerdi (27/früher BVB) ist ein Platz frei. Jetzt machen Aussagen von Nationaltrainer Lionel Scaloni (48) weiter Hoffnung.
"Bei der Entscheidung geht es nicht nur um einen Innenverteidiger," sagte der Weltmeister-Coach von 2022 über einen. "Wir müssen dadurch einiges überdenken, was auch mit Teamkollegen passiert. " Und: "Viele Spieler sind nicht bei 100 Prozent. " Gemeint sind u. a. die angeschlagenen Rechtsverteidiger Montiel und Molina, die nur individuell trainieren.
Als flexibel einsetzbarer Abwehrmann könnte Capaldo sowohl Balerdi als auch Montiel und Molina vertreten. Ein Vorteil gegenüber den Konkurrenten um das-Ticket. Im Argentinien-Training spielte er bereits als Rechtsverteidiger der A-Elf, beim HSV war er über den Großteil der abgelaufenen Saison Innenverteidiger.
"Wir machen uns keinen Druck. Vor der Partie am Dienstag (Test gegen Island, d. Red. ) werden wir sicher keine Entscheidung treffen.
Wir müssen sehen, wie es den anderen Jungs geht," kündigt Scaloni an. In 27 Regionalliga-Spielen stand U21-Innenverteidiger Lukas Bornschein (21) vergangene Saison auf dem Feld, sein Vertrag wurde allerdings nicht verlängert. Jetzt geht es ablösefrei in die 2. Liga.
Der VfL Osnabrück verpflichtet den 1,96 Meter großen ehemaligen U19-Nationalspieler (fünf Einsätze).
"Als groß gewachsener Innenverteidiger weiß er seine Statur in der Luft einzusetzen und verfügt insgesamt über eine gute Athletik. Er hat in der Regionalliga Nord nachgewiesen, dass er über großes Potenzial verfügt," sagt Daniel Latkowski (34), Technischer Direktor beim VfL. Bornschein (kam bereits 2013 zum HSV) trifft dort auf Ex-St.-Pauli-Trainer Timo Schultz (48). Der U19-Coach des DFB, Ex-Profi Christian Wörns (54), hat Otto Stange (19) und Moritz Reimers (19/wechselt ablösefrei nach Kiel) für die U19-EM nominiert.
Das Turnier steigt ab dem 28. Juni in Wales. In der Vorrunde treffen die beiden auf die U19-Nationalteams von Deutschland, Finnland, Island, Norwegen, Polen, Schottland und Slowakei
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