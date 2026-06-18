Nicolas Jackson vor Tausch zu Juventus Turin? Chelsea bietet Stürmer für Cambiaso an

Nicolas Jackson könnte im Tausch gegen Andrea Cambiaso zu Juventus Turin wechseln. Chelsea und Juventus verhandeln über einen Deal, bei dem der senegalesische Stürmer als Teil der Ablöse dienen soll.

Der senegalesische Stürmer Nicolas Jackson , der in der vergangenen Saison an den FC Fulham ausgeliehen war und dort in 23 Bundesliga-Spielen acht Tore erzielte, muss zunächst zu seinem Stammverein FC Chelsea zurückkehren.

Doch ob er unter dem neuen Trainer Xabi Alonso bei den Blues bleiben wird, ist mehr als fraglich. Aus Italien kommt nun ein spannendes Gerücht, das einen Tauschdeal mit Juventus Turin vorsieht. Jackson, der 2023 für rund 35 Millionen Euro von Villarreal nach London wechselte, konnte sich in Chelsea bisher nicht dauerhaft durchsetzen. In der abgelaufenen Saison kam er in 15 Premier-League-Einsätzen auf lediglich drei Tore, was die Vereinsführung dazu veranlasste, über eine erneute Leihe oder einen Verkauf nachzudenken.

Die englischen Medien berichteten zunächst, dass Xabi Alonso dem 1,86 Meter großen Angreifer eine Chance geben wolle. Nun scheint jedoch eine Kehrtwende eingetreten zu sein. Laut der italienischen Sportzeitung 'Gazzetta dello Sport' bietet Chelsea Jackson aktiv bei Juventus Turin an. Hintergrund ist das Interesse der Blues am Juve-Spieler Andrea Cambiaso, einem 26-jährigen Linksverteidiger, der in der vergangenen Saison in insgesamt 47 Pflichtspielen zum Einsatz kam und an acht Treffern direkt beteiligt war.

Cambiaso gilt als vielseitig einsetzbar und könnte die Defensive von Chelsea verstärken. Die Londoner hatten dem Vernehmen nach ein Angebot in Höhe von knapp 28 Millionen Euro für den Italiener abgegeben, doch Juventus fordert eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro. Da diese Summe Chelsea zu hoch ist, kam die Idee auf, Jackson in den Deal einzubeziehen, um die finanzielle Differenz auszugleichen. Ein Tauschgeschäft mit Aufzahlung scheint nun die bevorzugte Lösung.

Ob der Deal tatsächlich zustande kommt, ist jedoch ungewiss. Auch der FC Barcelona bemüht sich um Cambiaso und hat ein ähnliches Tauschgeschäft vorgeschlagen. Die Katalanen boten Juventus den uruguayischen Abwehrspieler Ronald Araujo an, doch die Bianconeri lehnten dieses Angebot bereits ab. Sowohl für Chelsea als auch für Barcelona gilt, dass Juventus nicht von den geforderten 40 Millionen Euro abrücken will.

Somit bleibt Jackson vorerst in der Warteschleife. Der 23-Jährige nutzt die Zeit, um sich bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft zu präsentieren. Dort ist er mit seinem Team im Einsatz und trifft nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich in der Gruppe noch auf Norwegen (23. Juni) und Irak (26.

Juni). Jackson hofft, durch gute Leistungen das Interesse anderer Vereine zu wecken und seine Zukunft zu klären. Die Entscheidung wird letztlich bei Chelsea und Juventus liegen, wobei beide Clubs ihre Kaderplanung vorantreiben müssen





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