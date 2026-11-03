Nicolas Kühn: Neue Verletzung bei Gladbach vor HSV-Partie

Borussia Mönchengladbach muss auf Nicolas Kühn verzichten. Der Leihspieler von AC Como zog sich erneut eine Muskelverletzung zu und fällt für das Spiel beim Hamburger SV aus.

Borussia Mönchengladbach verliert erneut einen wichtigen Offensivakteur durch Pech. Nicolas Kühn, der vom italienischen Erstligisten AC Como ausgeliehen wurde, hat sich kurz nach seiner Rückkehr ins Training eine Zerrung zugezogen. Diese Neuverletzung verhindert seinen Einsatz im entscheidenden Heimspiel gegen den FC Paderborn am Freitag.

Verlauf der Sommertransferzeit

Der Sport-Boss Rouven Schröder hatte am letzten Tag der Transferperiode große Hoffnungen in die Verpflichtung des 26-Jährigen gesetzt. Schröder betonte damals die offensive Flexibilität und Schnelligkeit des Spielers, der bereits Erfahrung in der Champions League mit Celtic Glasgow gesammelt hatte. Die Absicht war es, Kühn direkt für die Offensive zu verstärken, um die Angriffsstärke des Teams nachhaltig zu erhöhen.

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Schnelle Rückschläge im Saisonstart

Doch schon vier Tage nach der Verpflichtung endete die Freude frühzeitig. Im Heimspiel gegen den SV Elversberg, das mit 3:4 verloren ging, kam Kühn nur 21 Minuten zum Einsatz. Während dieser kurzen Zeit zog er sich einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zu. Dies bedeutete eine Pause von knapp zwei Monaten für den Linksfuß, bevor er sein Comeback feiern konnte.

Kurzfristiges Comeback und erneute Pause

Nach der langen Verletzungspause kehrte Kühn am Samstag beim 0:0-Unentschieden gegen den FC Paderborn auf den Platz zurück. Er absolvierte die letzten 13 Minuten der Partie. Bereits zwei Tage später, während eines Trainings mit der Reservemannschaft am Montag, trat erneut ein Problem auf. Der schnelle Offensivspieler erlitt eine Zerrung, was eine weitere Zwangspause zur Folge hat.

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Ausfall für das Topspiel gegen Hamburg

Die Konsequenz dieser neuen Verletzung ist klar: Ein Einsatz beim wichtigen Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV am Freitagabend steht nicht mehr zur Debatte. Das Spiel wird live auf Sky übertragen und beginnt um 20:30 Uhr. Für Gladbach bedeutet dies einen erheblichen Verlust an taktischer Variation und individueller Klasse im Angriff.

Reaktion des Trainers Alexander Blessin

Coach Alexander Blessin zeigt sich ratlos über die Häufung der Probleme. Er äußerte gegenüber der Presse, dass ihm die Worte fehlen, da diese Art von Verletzungen scheinbar aus dem Nichts entstehe. Die nächste Chance für Nicolas Kühn wäre frühestens nach der Länderspielpause am 21. November im Spiel gegen Borussia Dortmund. Bis dahin muss das Team ohne ihn auskommen.