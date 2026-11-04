Nicolas Malen von der AS Rom liegt mit 23 Toren bei Manchester United gleichauf auf Platz 1 der Jahreswertung. Die Top-5-Ligen im Fokus.

Nicolas Malen steht zurzeit an der Spitze des Wettbewerbs um die meisten Tore in den fünf bedeutendsten europäischen Fußballligen für das Kalenderjahr 2026. Der niederländische Angreif der AS Rom hat in den vergangenen Monaten eine herausragende Torausbeute vorgelegt, die ihn nun vor etablierten Größen wie Harry Kane von Real Madrid platziert. Dieses Ergebnis ist besonders bemerkenswert, da er seine Torjägerqualitäten in der italienischen Serie A unter Beweis stellt.

Aktuelle Torgefährlichkeit und Rangliste

Der Spieler aus Manchester United steht nun bei insgesamt 23 Treffern in diesem Kalenderjahr in wettbewerbsübergreifend 29 Partien. Damit liegt der Holländer gleichauf mit Barcelona-Star Raphinha und zwei Treffer vor besagtem Harry Kane vom Real Madrid. Die aktuelle Situation zeigt, dass die Konkurrenz um den Titel des treffsichersten Spielers der Top-5-Lien, bestehend aus der Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A und der Ligue 1, äußerst eng ist.

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Stammbaum und Karriereentwicklung

Aston Villa seine Heimat seit Sommer nun endgültig in der Ewigen Stadt gefunden hat. Zuvor war er bereits die Rückrunde an die Roma ausgeliehen. Seine Entwicklung von der Bundesliga zur Serie A verläuft außergewöhnlich erfolgreich, was die Erwartungen vieler Experten und Fans übertroffen hat. Die Entscheidung der AS Rom, ihn fest zu verpflichten, scheint sich bereits jetzt zu lohnen.

Statistiken und Leistungsanalyse

Und wie er sie gefunden hat! In der Serie A liegt er mit acht Treffern auf Platz zwei, dazu kommen schon vier Treffer in der Champions League. Von solchen Zahlen hatten Dortmunder Fans in seiner Zeit bei den Schwarz-Gelben nur geträumt. Hier hatte er in 132 Pflichtspielen insgesamt 39 Mal eingenetzt. Die Steigerung der Effizienz ist deutlich erkennbar und hebt ihn von früheren Leistungen ab.

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Zukunftsaussichten und Vergleich

Nun muss Malen seine Quote nur noch zwei Monate halten und hoffen, dass Raphinha etwas schwächelt. Dann könnte er sich als den besten Torschützen der fünf europäischen Top-Ligen im Jahr 2026 bezeichnen. Wer hätte das vor wenigen Jahren erwartet? Die Perspektive für die kommenden Wochen ist spannend, da beide Spieler noch um die Führung kämpfen.

Weitere Teilnehmer im Vergleich

Übrigens: Der BVB hat in der Liste wenigstens einen Spieler in den Top Ten. Serhou Guirassy steht mit 15 Treffern derzeit auf Rang 10. Dies unterstreicht die hohe Qualität des Wettbewerbs und zeigt, dass auch andere Akteure noch Chancen haben, die Rangierung zu beeinflussen. Die Endphase des Kalenderjahres wird entscheidend sein.