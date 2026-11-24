Nicolas Sarkozy soll im Prozess um seine Libyen-Affäre versucht haben, den Hauptbelastungszeugen mit Geld zu beeinflussen. Sarkozy und seine Frau Carla Bruni müssen deswegen Berichten zufolge vor Gericht.

, 71, war mal eine schillernde Figur der internationalen Politik, dann wurde er mehrfach verurteilt, etwa wegen Bestechung, Vorteilsgewährung und illegaler Wahlkampffinanzierung. Und die Prozesse nehmen kein Ende, im kommenden Jahr müssen Sarkozy und seine FrauDie Untersuchungsrichter hätten entschieden, in dem Fall rund zehn Personen vor Gericht zu stellen, darunter Sarkozy und Bruni, berichten die Nachrichtenagentur AFP,-Affäre, wegen der er im September 2025 zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde.

Das Gericht sah damals Sarkozys Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung als erwiesen an. In dem Verfahren ging es um den Vorwurf, dass Sarkozy Geld des damaligen libyschen Machthabers Muammar Gaddafi annahm, um damit seinen Wahlkampf im Jahr 2007 zu finanzieren. Sarkozy wehrt sich, derzeit läuft der Berufungsprozess. Vor dem Hintergrund des Libyen-Prozesses hatte die französische Justiz 2021 ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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Dieses sollte klären, ob der Hauptbelastungszeuge, der französisch-libanesische Geschäftsmann Ziad Takieddine, bestochen wurde, damit er seine Aussage ändert. Takieddines Aussagen schwankten im Laufe der Ermittlungen mehrfach, und 2020 zog er seine belastende Aussage zurück. Ihm wurde damals vorgeworfen, von Sarkozy und engen Verbündeten dafür bezahlt worden zu sein – was er bestritt. Die Justiz vermutet nun, dass Takieddine aus Sarkozys Umfeld Geld angeboten wurde.

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Brunis Rolle könnte nach Vermutung der Justiz gewesen sein, die Beteiligten miteinander in Kontakt zu bringen. Sarkozy und Bruni haben sich den Berichten zufolge bislang nicht dazu geäußert, dass sie erneut vor Gericht erscheinen sollen. Haben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen? Oder gibt es ein technisches Problem? Melden Sie sich gern mit Ihrem Anliegen.