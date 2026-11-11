Nicolas Winding Refn im Interview zu Her Private Hell und Horror-Ästhetik

Regisseur Nicolas Winding Refn spricht über seinen neuen Film Her Private Hell, die Rolle von Sophie Turner und die Zukunft des Horrors im Kino.

Der dänische Regisseur Nicolas Winding Refn hat mit seinem neuen Werk " Her Private Hell" erneut eine visuell intensive und interpretative Erfahrung ins Kino gebracht. Während seiner Deutschland-Kinotour traf der Macher mit dem charakteristischen Stil auf Fragen zur aktuellen Lage des Horrorgenres und zur Zusammenarbeit mit seiner Hauptdarstellerin. Der Fokus lag dabei auf der Ästhetik, der kreativen Integrität und den Herausforderungen, die das moderne Kino stellt.

Horrorgenre gewinnt an Prestige in Hollywood

Horror wird zunehmend als prestigeträchtiges Genre wahrgenommen, das weit über reine Unterhaltung hinausgeht. Filme wie "Blood & Sinners" aus dem vergangenen Jahr oder "The Substance" erhalten bei den Oscars mehr Aufmerksamkeit als früher. Refn betrachtet Horror nicht als Nischenprodukt, sondern als zentrales Element des Kinos. Fantastik sei die Grundlage vieler künstlerischer Arbeiten, da Vorstellungskraft notwendig sei, um Grenzen zu überschreiten. Frühere elitäre Vorstellungen von Qualität hätten dieses Genre oft abgewertet, doch heute erkenne man seine kulturelle Bedeutung.

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Sophie Turners castingprozess und Ausstrahlung

Für die Besetzung der Hauptrolle in "Her Private Hell" führte Refn einen intensiven Prozess durch. Etwa ein Jahr lang wurden junge Frauen gesichtet, wobei sich ungefähr 10.000 Kandidatinnen bewarben. Der Regisseur verzichtete darauf, vorher festzulegen, wonach er sucht, sondern vertraute auf sein unmittelbares Empfinden. Sophie Turner kam erst gegen Ende des Prozesses hinzu, als sich der Produktionsstart bereits abzeichnete. Refn entschied sofort nach ihrem Erscheinen, dass sie die richtige Wahl war. Seine Entscheidung basierte weniger auf ihrer Audition allein, sondern auf ihrer klassischen Filmstar-Präsenz und der Ausstrahlung ihres Gesichts.

Kreative Identität trotz KI-Einfluss

In Zeiten der künstlichen Intelligenz stellt sich die Frage nach der Bewahrung persönlicher kreativer Identität. Refn argumentiert, dass Erschaffen wie ein Zugang zum Göttlichen sei und man mit dem Herzen schaffen solle. Dies erfordert jedoch viel Mut, da solche Werke gehasst, abgetan oder ignoriert werden können. Der Regisseur betont, dass es um mehr geht als nur technische Perfektion. Die emotionale Verbindung und die persönliche Handschrift bleiben unersetzlich, selbst wenn Maschinen immer leistungsfähiger werden. Diese Haltung schützt vor der Vereinheitlichung, die algorithmische Generierung oft mit sich bringt.

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Pragmatische Umsetzung der Club-Szene

Eine besonders auffällige Sequenz ist die Club-Szene, die durch ihre Lichter, Schatten und Farben hervorsticht. Refn beschreibt die Entstehung solcher Bilder als Mischung aus Pragmatismus und mechanischer Kreativität. Ein Film zu drehen sei stressig, da Zeit und Geld stets knapp seien. Dennoch entstehe hier Magie, wenn Idee, Drehbuch und Vorproduktion aufeinandertreffen. Der Prozess werde dann wie fahrende Züge, bei denen man versucht, den Bahnhof ruhig zu erreichen. Die Szene wurde pragmatisch realisiert, indem Refn in Kopenhagen ein Archiv voller Statuen als Drehort nutzte. Kameraaufstellung, Schauspielanleitung und Lichtsetzung folgten einer fast maschinellen Logik.

Vergleich mit Texas Chain Saw Massacre

Refns Sicht auf das Kino wurde maßgeblich durch frühe Erfahrungen geprägt. Mit vierzehn Jahren sah er "The Texas Chain Saw Massacre", ohne genau zu wissen, was ihn erwartete. Der Film war unangenehm anzusehen, zeigte ihm aber, dass Film eine Kunstform ist. Diese Erkenntnis formte seinen Ansatz, auch heute noch Grenzüberschreitungen wagen zu dürfen. Im Gegensatz zu modernen Blockbustern sucht er nach dieser rohen, direkten Wirkung, die beim Publikum eine tiefe Reaktion auslöst. Seine Arbeit in "Her Private Hell" knüpft an diese Tradition an, bleibt aber eigenständig und modern.