Nicolas Winding Refn kehrt mit Maniac Cop zurück

Nicolas Winding Refn kehrt mit einer neuen Version von Maniac Cop zurück. Der Streamingdienst Mubi übernimmt die vollständige Finanzierung und hat eine breite Kinoauswertung in mehreren Territorien zugesichert.

Nicolas Winding Refn kehrt mit einer neuen Version von Maniac Cop zurück. Der Streamingdienst Mubi übernimmt die vollständige Finanzierung und hat eine breite Kinoauswertung in mehreren Territorien zugesichert.

Der Drehbeginn ist für Januar 2027 in Los Angeles angesetzt. Der Film ist eine Neuinterpretation des 1988 erschienenen Kultfilms von William Lustig. Refn entwickelte das Projekt seit mehr als zehn Jahren weiter und erklärte, dass das Konzept ihn immer fasziniert habe. Im heutigen politischen und gesellschaftlichen Klima löse die Ikonografie von Maniac Cop eine unmittelbare, unbehagliche Reaktion aus.

Refn wird nicht nur Regie führen, sondern den Film auch über sein Label byNWR Originals produzieren. Der Kinostart ist für verschiedene Territorien geplant, darunter Nordamerika, Lateinamerika, Großbritannien und Irland, Frankreich, Italien, Spanien, die Benelux-Staaten, die Türkei sowie Australien und Neuseeland. Es gibt bislang keine Angaben zur Besetzung und zu weiteren Kreativen. Der Trailer ist bereits veröffentlicht und zeigt, was den Zuschauern erwarten wird





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