Der Regisseur Nicolas Winding Refn reflektiert das Vermächtnis von Drive, würdigt die 15 Jahre seit seiner Veröffentlichung und spricht über eine mögliche nächste Zusammenarbeit mit Ryan Gosling, eventuell im Komödiagenre.

Der Film Drive, der seit seinem Release am 28. April 2011 sein 15. Jahrestag feiert, gilt heute als moderner Kultklassiker. Regisseur Nicolas Winding Refn lässt in einem exklusiven Interview seine Erinnerungen an die Dreharbeiten in Los Angeles wieder aufleben und erläutert, was ihn ursprünglich an der Stadt fasziniert hat. Durch die besondere Neon‑Ästhetik und die Mischung aus Krimi‑Thriller und Romantik behauptet Drive sich inzwischen fester in der Popkultur als Filme, die zugleich künstlerisch und kommerziell erfolgreich sind.

Ein Blick zurück auf Drive: Wie der Film entstanden ist

Refn erklärt, dass bei der ersten Aufnahme des Films nicht viel geplant gewesen sei. Stattdessen handelte es sich um einen kreativen Prozess, bei dem der Regisseur "so machte, wie es sich in diesem Moment richtig anfühlte". Bei einer Rückfrage, ob etwas anders gemacht worden wäre, wenn er heute noch einmal die Chance hätte, antwortet er kompromisslos: "Ich glaube nicht, dass irgendetwas perfekt ist. Aber solange man über das, was man geschaffen hat, sagen kann: Ich habe es so gemacht, wie es sich für mich zu diesem Zeitpunkt richtig angefühlt hat, kann man eigentlich nichts falsch machen."

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Refn betont, dass Drive zwar ein düsteres Bild zeigte, jedoch die kontroverse "Neon‑Dämmerung" eingeführt habe, die dank der Kameraarbeit und des stylischen Soundtracks von Kavinsky zu einem Visuellen Highlight wurde. Er nennt eine "glatte Zehn‑von‑Zehn‑Erfahrung" in L.A. auf dem Highway als einen der denkwürdigsten Momente, die ihn sofort an den Film erinnern lassen.

Von Ryan Gosling bis zu einer möglichen Komödie

In dem Interview verweisen die beiden auf ihre bisherige Zusammenarbeit. Refn hat bereits mehrmals betont, dass er eine dritte gemeinsame Produktion mit Gosling vor sich sehe. Anders als bei Drive könne diese andere Romanze sich nun im Komödien‑Genre entfalten - ein Genre, das sie bislang gemeinsam nicht ausprobiert haben. "Es ist das einzige Genre, das wir zusammen noch nicht ausprobiert haben. Deshalb dachte ich: Wir haben eigentlich immer gesagt, dass es etwas sein müsste, das lustig sein kann. Wir müssen nur noch herausfinden, was genau das ist", erklärt Refn.

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Refn zeigt sich dabei feierlich dreister Witt, dass bei dieser neuen Idee nichts aus dem Bereich der düsteren und gewalttätigen Themen seiner bisherigen Arbeiten geweichen soll, sondern vielmehr ein kompletter Bruch mit dem bisherigen Stil gemeint ist. Er betont, dass er sich noch nicht sicher sei, welches spezifische Thema dann gewählt wird, jedoch die Chance als "einziges Genre, das wir noch nicht ausprobiert haben" erfindet.

Die Anziehungskraft von Los Angeles und die Verbindung zu anderen Filmen

L.A. bleibt für Refn eine Art Fantasiewelt, obwohl er nicht in der Stadt aufgewachsen ist, sondern in New York. Er nennt die Stadt als ehrgeizigen Ort mit einer "magischen Mythologie Hollywoods". Refn unterhält sich darüber, wie häufig er dort arbeitet, weil die Weltweit beliebten Dreharunschaftsmöglichkeiten und das große Talentangebot ihn anziehen. Er erklärt, dass zu viele Orte schwer sind, ohne die Hollywood‑Magie, die von Film zu Film weitergetragen wird.

Er verweist auf weitere Filme, die er in Los Angeles realisiert hat, wie The Neon Demon oder Too Old to Die Young, und unterstreicht, dass zukünftige Projekte, darunter Maniac Cop, zwangsläufig in dieser Stadt angesiedelt sein könnten. Seine Begeisterung gilt dabei spezifisch den Kooperationen mit lokalen Filmcrews und der Vielfalt der Drehorte L.A..

Persönliche Reflexionen und die Zukunft des Regisseurs

Nach den Rückblicken äußert Refn seine Leidenschaft für Kulturj. Er schreibt, dass er die deutsche Kultur sehr schätzt und mit seinen Reisen durch Deutschland sehr gute Erfahrungen sammelte. Er zeigt sich zudem erfüllt von dem Wunsch manchmal zu Reisen ins Japan, inspiriert und bis weitaus auf die andere Art as einzigartige Fantasie erzählt. Seine Beschaffenheiten öffne, dass er das Gefühl der Stadt L.A. sehr bemerkbar hat -n.

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Refn schließt mit dem Gedanken, dass er nicht autofahren kann, was er nicht in Los Angeles anfangen - und simultan bevor L.A. besuchen - mit dem fünferen Erlebnis tiefe Traffing-Alpes wird. Er erwägt, in seinem Artgenerator, die Möglichkeit des Nachfolger, zentral im Herrchen waren und Cop und die spannenden neue Abenteuer zu realisieren, um die kulturellen Grenzen weiter zu sprengen und L.A. Folio analog Create an incumbents Revide und Handplate Referenzen in die Tabelle Mode (ko.) um die Machtibel "Niese e Eik Ksk Curbe.