Nicolas Winding Refn über "Her Private Hell" und Horror als Prestige-Genre

Regisseur Nicolas Winding Refn diskutiert seinen Film "Her Private Hell", die Rolle von Sophia Lillis und die Aufwertung des Horror-Genres durch gesellschaftskritische Werke wie "The Substance".

Der dänische Regisseur Nicolas Winding Refn steht mit seinem kommenden Horrorfilm " Her Private Hell" im Jahr 2026 im Zentrum der Aufmerksamkeit. Der Film spaltet Kritiker und das Publikum bewusst, ein Effekt, den der Künstler als gewünschtes Resultat seiner künstlerischen Vision betrachtet. Während seiner Deutschland-Kinotour äußerte sich Refn ausführlich über die Mechanismen seiner Arbeit, die Bedeutung von Interpretationsspielraum und die aktuelle Entwicklung des Genres.

Horror als Prestige und gesellschaftliche Kritik

Das Genre des Horrors erfährt derzeit einen signifikanten Wandel hin zu höherer Anerkennung in der Filmindustrie. Erfolge wie "Blood & Sinners" aus dem vergangenen Jahr oder "The Substance" haben gezeigt, dass Horrorfilme zunehmend bei hochkarätigen Veranstaltungen wie den Oscars wahrgenommen werden. Refn betrachtet dies als Bestätigung dafür, dass Horror schon immer ein zentrales Element des Kinos war, auch wenn elitäre Kreise dies lange abtaten.

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Fantasie und die Fähigkeit, Grenzen zu überschreiten, sind für Refn die Grundlagen jeder bedeutenden künstlerischen Arbeit. Er erinnert an einen entscheidenden Moment in seiner Jugend, als er mit vierzehn Jahren "The Texas Chain Saw Massacre" sah. Der Film war zwar unangenehm anzusehen, lehrte ihn jedoch, dass Film eine ernsthafte Kunstform ist, die starke emotionale und sinnliche Reaktionen hervorrufen kann.

Castingprozess und die Entdeckung von Sophia Lillis

Die Besetzung der Hauptrolle im Film "Her Private Hell" erforderte einen intensiven und langwierigen Prozess. Für das Casting wurden etwa ein Jahr lang junge Schauspielerinnen gesucht, wobei sich ungefähr 10.000 Kandidatinnen beworben haben. Refn verfolgte dabei einen intuitiven Ansatz, bei dem er nicht vorab definierte, was er genau suchte, sondern die richtige Person erkannte, sobald sie vor der Kamera stand.

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Sophie Lillis kam erst gegen Ende dieses Auswahlverfahrens ins Spiel, als die Produktionstermine bereits feststanden. Refn, ein großer Fan ihrer vorherigen Horror-Werke, erkannte bei ihrem ersten Auftritt sofort ihre Eignung. Ihre klassische Filmstar-Präsenz und ihre Ausstrahlung überzeugten ihn derart stark, dass er seine Entscheidung traf, noch bevor ihre eigentliche Probeaufnahmen stattfanden. Sie ist bekannt für ihre herausragende Leistung in der Serie "Yellowjackets", die Refn als empfehlenswertes Anschauungsmaterial für ihre Talente nennt.

Pragmatismus hinter der visuellen Ästhetik

Die außergewöhnliche Licht- und Schattenkunst in Szenen wie der Club-Sequenz im Film ist das Ergebnis eines harten, mechanischen Arbeitsprozesses. Refn beschreibt kreatives Schaffen als einen Prozess, der stark vom Pragmatismus geprägt ist. Zeit und Geld sind ständige Faktoren, die den Drehprozess stressen, aber genau in dieser Spannung entsteht die magische Qualität des Films.

Der Dreh erfolgt fast maschinenhaft, indem Positionen genau geplant und Lichter exakt gesetzt werden. Refn vergleicht den Prozess mit dem Fassen von Zügen: Es gilt, den Bahnhof zu erreichen, um dann in der Postproduktion den Entwicklungsprozess weiterzuführen. Der Film hat demnach zwei Leben, eines vor dem Dreh und eines danach. Eine solche Szene wurde in Kopenhagen in einem Archiv voller Statuen gedreht, wo durch präzise Platzierung der Kamera und der Darsteller die gewünschte atmosphärische Tiefe erzeugt wurde.

Kreative Identität im Zeitalter von KI und Kunst

In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz die künstlerische Landschaft zunehmend beeinflusst, verteidigt Refn die menschliche, emotionale Komponente der Kreativität. Er betonte, dass Erschaffen wie ein Zugang zum Göttlichen ist, der nur möglich ist, wenn man mit dem Herzen schafft. Dies erfordert viel Mut, da diese Form des Schaffens stets mit dem Risiko verbunden ist, gehasst, abgetan oder ignoriert zu werden.

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Trotz der möglichen Kritik an seinen Werken sieht Refn in der Kontroverse einen positiven Aspekt. Streit über Kunst ist für ihn ein Indikator dafür, dass die Arbeit Resonanz erzeugt. Die Fähigkeit, emotionale und sinnliche Erfahrungen zu vermitteln, bleibt dabei die unverzichtbare Kernkompetenz des menschlichen Künstlers, die durch technologische Hilfsmittel nicht ersetzt werden kann. Der Film "Her Private Hell" soll diese Prinzipien nun in einer Form präsentieren, die den Zuschauer herausfordert und zum Nachdenken anregt.