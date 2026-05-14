Nicole Anyomi und weitere Eintracht-Spielerinnen verlassen den Verein

Nicole Anyomi und drei weitere Eintracht-Spielerinnen verlassen den Verein nach dieser Saison. Anyomi wird ihren Vertrag nicht verlängern, und Geraldine Reuteler und Nadine Riesen verlängern ihre auslaufenden Verträge nicht. Elisa Senß geht ebenfalls nach der Saison. Für die Frankfurterinnen geht es um den dritten Platz und damit die Europapokal-Quali in der Bundesliga.

Jetzt ist es offiziell: Auch Nicole Anyomi verlässt Eintracht Frankfurt nach dieser Saison. Bis zuletzt hatten die Hessinnen um eine Vertragsverlängerung mit der Nationalstürmerin gekämpft.

Doch nun machten Verein und Spielerin den Abschied offiziell. Neben dem DFB-Star sind nun auch die Abschiede von drei weiteren Eintracht-Spielerinnen offiziell. Anyomis Vertrag läuft nach der Saison aus. Sie wird ihn nicht verlängern.

Auf Instagram schreibt die Angreiferin am heutigen Donnerstag: "Im Sommer endet meine Zeit bei Eintracht Frankfurt und damit ein Kapitel, das mein Leben geprägt hat.

" Anyomi war 2021 aus Essen nach Hessen gekommen. Nun geht sie. Die heißeste Spur führte zuletzt nach Frankreich. Paris St. Germain soll Favorit beim Poker sein.

Der Abschied von Anyomi ist herzlich.

"Frankfurt war für mich nie nur ein Verein. Diese Stadt, dieser Klub und vor allem ihr Fans habt mir das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein", schreibt die Offensivspielerin, die sich vor kurzem verletzte und beim letzten Saisonspiel am Sonntag nicht mit auf dem Platz stehen kann. Rund um das Duell mit Union werden auch drei weitere Frankfurterinnen verabschiedet. Auch Geraldine Reuteler (27) und Nadine Riesen (26) verlängern ihre auslaufenden Verträge nicht.

Die beiden Schweizerinnen gehen wohl nach England. Reuteler hat nach BILD-Info beim FC Arsenal unterschrieben. Und auch Elisa Senß (28) geht. Das bestätigte Frankfurt nun offiziell.

"Nach 62 Pflichtspielen für die Eintracht wird sich die 28-Jährige nach der Saison verändern und hat dafür eine Ausstiegsklausel gezogen. " Im letzten Saisonspiel kann Senß wegen einer Gelbsperre nicht auflaufen. Als Favorit beim Kampf um Senß gilt der FC Bayern. Aber auch englische Vereine hatten zuletzt Interesse an der Nationalspielerin.

Für die Frankfurterinnen geht es am Wochenende noch einmal um ein großes Ziel. Sie brauchen gegen Union mindestens einen Punkt, um den dritten Platz und damit die Europapokal-Quali zu sichern. Wenn das nicht gelingt, müssen sie auf einen Patzer des drei Punkte schlechteren Verfolgers Leverkusen gegen Bremen hoffen





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