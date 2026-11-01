Nicole Kidman: Die 6 Bücher, die die Schauspielerin geprägt haben

Nicole Kidman verrät Sandra Bullock im Gespräch ihre sechs wichtigsten Bücher. Von Dostojewski bis Arundhati Roy: Eine Mischung aus Klassikern und aktuellen Werken über Familie und Leben.

Die amerikanische Schauspielerin Nicole Kidman hat in einem aktuellen Interview mit ihrer Filmschauspielkollegin Sandra Bullock und dem bekannten Buch-Tokener Jack Edwards über sechs literarische Werke gesprochen, die sie stark beeinflusst haben. Diese Auswahl besteht aus drei zeitlosen Literaturklassikern und drei moderneren Titeln, die sich mit den komplexen Aspekten von Familie, Liebe und dem menschlichen Leben auseinandersetzen. Kidman, die seit ihrer Kindheit zu den begeisterten Lesern zählt, beschrieb ihre Leidenschaft für die Weltliteratur als wesentlichen Teil ihrer Persönlichkeitsentwicklung und ihres aktuellen Lebensumfelds.

Russische Klassiker als Grundlage

Während andere Menschen ihre Freizeit am Strand verbringen, widmet sich Nicole Kidman intensiv der Lektüre anspruchsvoller Texte. Sie erzählte, dass sie bereits als Kind eine Liste mit hundert Büchern abgearbeitet habe, wobei der Schwerpunkt zunächst auf der russischen Literatur lag. Zu den frühen Leseeindrücken gehörte das berühmte Werk Schuld und Sühne von Fjodor Dostojewski, das international auch unter dem Titel Verbrechen und Strafe bekannt ist. Dieser Roman gilt als einer der wichtigsten Texte der Weltliteratur und behandelt die psychologischen Abgründe des Gewissens.

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Die Handlung von Dostojewskis Roman konzentriert sich auf den mittellosen Studenten Rodion Raskolnikow, der die theoretische Überzeugung vertritt, dass außergewöhnliche Menschen über den gewöhnlichen moralischen Regeln stehen dürften. Um diese These zu beweisen, begeht er einen Mord, erwartet jedoch nicht die erhoffte Überlegenheit, sondern stürzt stattdessen in einen zunehmend unerträglichen inneren Konflikt. Diese tiefe psychologische Darstellung hat Nicole Kidman im Laufe der Jahre weiterhin beschäftigt und zeigt, wie stark die russische Tradition sie geprägt hat.

Neben Dostojewski erwähnte die Schauspielerin auch Leo Tolstoi, dessen monumentales Werk Krieg und Frieden zu den bekanntesten und ambitioniertesten Projekten der russischen Klassik zählt. Der Roman spielt während der napoleonischen Kriege zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts und verfolgt das Schicksal mehrerer adliger Familien. Das Leben dieser Charaktere wird durch politische Umbrüche, militärische Konflikte und persönliche Entscheidungen massiv beeinflusst.

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Figuren wie Pierre Besuchow, Andrej Bolkonski und Natascha Rostowa kämpfen im Roman mit Liebe, Verlust und gesellschaftlichen Erwartungen. Sie müssen sich ständig damit auseinandersetzen, was im Leben wirklich von Bedeutung ist. Die thematische Tiefe und die historische Breite dieses Werkes spiegeln genau die Art von Literatur wider, die Nicole Kidman bereits in jungen Jahren für sich entdeckt hat und die sie bis heute schätzt.

Brontës Schwestern und moderne Prosa

Nach der intensiven Auseinandersetzung mit der russischen Klassik erweiterte Nicole Kidman ihren literarischen Horizont hin zu den Werken der Brontë-Schwestern. Ein besonderer Fokus lag dabei auf Charlotte Brontës Roman Jane Eyre, der bereits im Jahr 1847 veröffentlicht wurde und bis heute eine enorme Leserschaft hat. Die Titelfigur Jane wächst als Waise auf und erlebt früh, wie wenig Schutz und Anerkennung ein Mädchen ohne familiären Rückhalt erfährt.

Als junge Erwachsene arbeitet Jane als Gouvernante auf dem Anwesen Thornfield Hall, wo sie auf den Hausherrn Edward Rochester trifft, den sie mit der Zeit innerlich anzieht. Jane Eyre ist jedoch weit mehr als eine einfache Liebesgeschichte. Die Protagonistin verlangt danach, nicht nur geliebt, sondern auch als eigenständiger und unabhängiger Mensch ernst genommen zu werden. Diese Thematik der Selbstfindung und Unabhängigkeit resoniert stark bei der heutigen Schauspielerin.

Auf der Liste der sechs Bücher befindet sich auch das relativ junge Werk Meine Zuflucht und mein Sturm von der indischen Schriftstellerin Arundhati Roy. Die Originalausgabe Mother Mary Comes to Me erschien erst im Jahr 2025 und handelt von der komplexen Beziehung zwischen einer Tochter und ihrer Mutter. Roy beschreibt ihre Mutter als starke und eigenwillige Frau, die ihr viel mitgegeben hat, sie aber auch emotional verletzt hat.

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Die Memoiren schildern den Schmerz und die Befreiung, als Roy mit achtzehn Jahren ihr Zuhause verließ, um ein eigenständiges Leben aufzubauen. Diese intime und schmerzhafte Reflexion über familiäre Bindungen fügt sich nahtlos in die Themen ein, die auch in den klassischen Romanen behandelt wurden. Es zeigt, wie zeitlos die Fragen nach Identität und Herkunft sind, die Nicole Kidman in der Literatur sucht.

Literarische Begegnungen und Vergänglichkeit

Der sechste und letzte Titel, den Nicole Kidman in diesem Gespräch erwähnte, stammt von der Autorin Ann Patchett. Ihr Roman Whistler erzählt von einer Begegnung, die lange zurückliegt, deren Bedeutung jedoch nicht abgenommen hat. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Figur Daphne Fuller, die das Metropolitan Museum of Art in New York besucht und dort auf ihren früheren Stiefvater Eddie Triplett trifft.

Seit ihrer Kindheit hat Daphne ihn nicht mehr gesehen, doch die kurze gemeinsame Zeit in der Vergangenheit hat ihre Entwicklung maßgeblich geprägt. Das Wiedersehen wirft zahlreiche Fragen über ihre Vergangenheit und gegenwärtige Situation auf. Dieser literarische Fokus auf die Langzeitwirkung vergangener Beziehungen und die Komplexität menschlicher Verbindungen rundet die von Nicole Kidman ausgewählte Leseliste perfekt ab.

Durch die Kombination von russischen Klassikern, britischer Gothic-Literatur und zeitgenössischen Memoiren zeigt diese Auswahl die breite literarische Palette der Schauspielerin. Die Gespräche mit Sandra Bullock und Jack Edwards verdeutlichen nicht nur ihre persönlichen Vorlieben, sondern laden die Leser ein, sich mit diesen tiefgründigen Werken auseinanderzusetzen. Jede der genannten Bücher bietet einen einzigartigen Einblick in die menschliche Psyche und die gesellschaftlichen Strukturen, die Nicole Kidman in ihren Rollen und ihrem Leben beeinflussen.