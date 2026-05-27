Nicole Kidman: unaufhaltsam nach der Trennung - Erfolg mit 'Only Margo'

Nicole Kidman zeigt sich nach der Scheidung von Keith Urban produktiver denn je. Mit der Serie 'Only Margo' feiert sie Erfolge als Produzentin und Schauspielerin. Ein Blick auf ihr unermüdliches Schaffen und ihre neuen Projekte.

Hollywood-Star Nicole Kidman (58) ist derzeit allgegenwärtig. Seit ihrer Trennung von Country-Musiker Keith Urban (58) scheint sie unaufhaltsam. Während viele Schauspielerin nen mit zunehmendem Alter aus dem Rampenlicht treten, dreht die Australierin erst richtig auf: Neue Serien, neue Filme, neue Rollen - und nun den großen Erfolg mit ' Only Margo ' bei Apple TV+.

Die Serie erzählt die Geschichte der jungen Margo, gespielt von Elle Fanning (28), die plötzlich mit finanziellen Existenzängsten konfrontiert ist. Um über die Runden zu kommen, startet sie einen OnlyFans-Account. Ein provokanter Stoff, der authentisch Überforderung, Scham und den Kampf ums Überleben thematisiert.

Kidman agiert hier nicht nur als Produzentin hinter den Kulissen, sondern übernimmt auch eine schillernde Nebenrolle vor der Kamera: Sie spielt Linda 'Lace' Sawkins, eine ehemalige Wrestlerin, die nun als Anwältin arbeitet - strukturiert, strategisch denkend und mit einem feinen Gespür dafür, Systeme zu nutzen. Solche vielschichtigen, widersprüchlichen und innerlich starken Frauen faszinieren Kidman. Sie sind keine einfachen Heldinnen, sondern kämpfen gegen ihre eigenen Dämonen und äußere Widerstände. Bereits zuvor begeisterte sie im Prime-Hit 'Scarpetta' als unbequeme Pathologin.

Demnächst folgen zwei weitere Filme: 'Zauberhafte Schwestern 2' und der Horror-Thriller 'The Young People'. Kidman ist bekannt für ihre Hingabe: Für 'Only Margo' ging sie körperlich an ihre Grenzen. Kollegen berichteten, dass sie trotz schwerer Grippe am Set erschien. Nick Offerman (55) erzählte später, Kidman sei 'bleich' und 'zitternd' gewesen, habe aber eine anspruchsvolle Wrestling-Szene durchgezogen.

Unmittelbar danach musste sie ins Krankenhaus und bekam eine Infusion. Diese Arbeitsmoral erklärt, warum sie trotz privater Turbulenzen eine der gefragtesten Schauspielerinnen bleibt. Die Scheidung von Keith Urban wurde Anfang 2026 offiziell. Besonders ihre Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) rückten dadurch stärker in die Öffentlichkeit.

Sunday Rose entwickelt sich zum neuen It-Girl Hollywoods: Fashion Week, Met Gala, Chanel-Shows - die Teenagerin ist auf dem besten Weg, eine eigene Karriere zu starten. Kidman selbst zeigt, wie man trotz Krisen weitermacht: Sie produziert, spielt und erfindet sich immer wieder neu. Ihr Erfolgsgeheimnis scheint in ihrer unermüdlichen Leidenschaft für ihren Beruf zu liegen.

'Only Margo' ist ein weiterer Beweis dafür, dass Kidman auch mit 58 noch Maßstäbe setzt - als Produzentin, die mutige Geschichten fördert, und als Schauspielerin, die keine Scheu vor unkonventionellen Rollen hat. Die Serie beleuchtet nicht nur die Schattenseiten der Selfmade-Ökonomie, sondern auch die Stärke von Frauen, die sich nicht unterkriegen lassen. Kidmans Figur Linda ist dabei das perfekte Gegenstück zur unsicheren Margo: eine Frau, die aus eigener Kraft erfolgreich wurde und weiß, wie man Hindernisse überwindet.

Die Darstellung ist fein nuanciert und zeigt, dass Kidman ihr Handwerk beherrscht. In 'Scarpetta' spielte sie eine unbequeme Pathologin, die keine Kompromisse macht - auch das spiegelt ihre Vorliebe für starke, eigensinnige Frauen wider. Mit 'Zauberhafte Schwestern 2' kehrt sie in eine leichtere Rolle zurück, während 'The Young People' ein düsterer Thriller wird. Kidman beweist erneut ihre Vielseitigkeit.

Die Filmindustrie sollte sich warm anziehen - dieser Star ist noch lange nicht fertig





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