Stars sind eine tolle Inspirationsquelle für Düfte. Welches Parfum Schauspielerin Nicole Kidman trägt, erfährst du hier

Düfte unterstreichen den persönlichen Stil und sind eine Art unsichtbare Visitenkarte im Alltag. Häufig nimmt man unseren Duft schon wahr, bevor wir überhaupt ein Wort gesagt haben – gerade deshalb ist es wichtig, ein Parfum zu finden, das den individuellen Charakter und Stil zum Ausdruck bringt.

Auf der Suche nach dem passenden Duft sind auch die Stars immer eine wunderbare Inspirationsquelle. Wer sich beispielsweise nach einem eleganten Parfum sehnt, das ein luxuriöses Duftgefühl verbreitet, ohne gleich ein Vermögen zu kosten, dem legen wir Nicole Kidmans Signature-Scent ans Herz, den sie u.a. bei der Met Gala im letzten Jahr trug.

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Er heißt „Dave“ und stammt vom ParfumlabelDas Eau de Parfum vereint warme, würzige Noten mit einer cremigen Vanille-Komponente und ist damit alles andere als ein klassischer süßer Gourmand-Duft. Die Duftkomposition eröffnet mit Mandarine, Neroli und rosa Pfeffer, die für eine spritzige, leicht würzige Frische sorgen. Im Herzen treffen Lavendel, Orangenblüte und Mandelblüte aufeinander, während die Basis aus cremiger Vanille, Kakaoschale und Tonkabohne dem Parfum seine warme, sinnliche Tiefe verleiht.