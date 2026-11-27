Thom Evans und Nicole Scherzinger haben sich getrennt. Der frühere Rugbyspieler bestätigt das Beziehungsende in einer Instagram-Story und berichtet von einer belastenden Phase. Nach seinen Angaben traf die Sängerin die Entscheidung.

imago/Avalon.red / Julie Edwards / Avalon Thom Evans und Nicole Scherzinger haben sich getrennt. Der frühere Rugbyspieler bestätigt das Beziehungsende in einer Instagram-Story und berichtet von einer belastenden Phase.

Nach seinen Angaben traf die Sängerin die Entscheidung. und Thom Evans gehen getrennte Wege. Der Ex-Rugbyprofi machte die Trennung am Freitag über seine Instagram-Story öffentlich.

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„Schweren Herzens teile ich mit, dass Nicole und ich nicht mehr zusammen sind“, schrieb Evans. Sieben Jahre lang habe er an eine gemeinsame Zukunft geglaubt, nun erlebe er „eine unglaublich schwierige Zeit“. Wie Evans weiter erklärte, kam der Entschluss zur Trennung von Scherzinger. Das Ende der Beziehung entspreche nicht seinen Hoffnungen.