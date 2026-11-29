Schon vor dem Liebes-Aus lag die Hochzeit auf Eis. Nicole Scherzinger hatte schlichtweg keine Zeit für die Planung mit Thom Evans.

schon lange vor dem Liebes-Aus auf Eis gelegt. Der Grund: Während ihres Broadway-Engagements im Jahr 2025 blieb der Sängerin nach eigener Aussage schlicht keine Zeit, sich mit der Feier zu beschäftigen.

"Oh, es gibt keine Hochzeitsplanung, Schatz. Wenn man Broadway macht, gibt es nur Broadway. Man isst, schläft – man schläft nicht viel – und atmet Broadway". Nach der Trennung des Paares rücken diese Worte nun erneut in den Fokus.

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So wird darüber diskutiert, obDass der Broadway ein echter Rund-um-die-Uhr-Job ist, machte die -Berühmtheit schon damals deutlich: "Wenn man am Broadway ist, ist im Terminkalender kein Platz für viel anderes.