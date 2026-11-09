Nicolò Tresoldi: Mancini wirbt um DFB-Juwel für Italien

Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini wirbt um Nicolò Tresoldi vom FC Brügge. Der Stürmer will seine Entscheidung erst nach der U21-EM 2027 treffen.

Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini (61) wirbt weiter um den deutschen Nachwuchsstürmer Nicolò Tresoldi (22). Auf der Pressekonferenz am Montag in Coverciano bestätigte Mancini, dass er bereits persönlich mit dem Angreifer des FC Brügge gesprochen hat. Der Italiener zeigte sich überzeugt, dass Tresoldi sich für die Azzurri entscheiden könnte.

Auslöser für die Offensive ist die Frage, für welchen Verband der gebürtige Italiener künftig spielt. Bislang läuft Tresoldi für die deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften auf. Mancini machte deutlich, dass der Spieler selbst den Wunsch verspüren müsse, für Italien zu spielen.

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Mancini sieht Chancen auf einen Wechsel der Nationalmannschaft

Mancini erklärte auf der Pressekonferenz, dass er ebenso wie Trainer Ranieri mit Tresoldi gesprochen habe. Der italienische Nationaltrainer verwies darauf, dass Tresoldi in Italien geboren wurde, genau wie sein Vater, der mit der U21 Europameister wurde. Nach Einschätzung Mancinis besteht daher die Möglichkeit, dass sich der Stürmer für die Azzurri entscheidet.

Zudem betonte Mancini, dass Tresoldi wisse, dass er für die italienische Auswahl ein wichtiger Spieler sein könne. Damit stellt der Nationaltrainer den sportlichen Stellenwert des Angreifers in den Vordergrund, der sich beim FC Brügge zu einem der begehrtesten Torjäger Europas entwickelt hat.

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Tresoldi lässt sich mit der Entscheidung Zeit

Tresoldi selbst hat sich bisher nicht festgelegt. Er erklärte bereits im September, dass sein Herz ein bisschen 50:50 zwischen Italien und Deutschland schlage. Seine Entscheidung will der Stürmer erst nach der U21-Europameisterschaft im Sommer 2027 treffen.

Bis dahin möchte Tresoldi weiterhin für Deutschland spielen. Neben Mancini hat auch Bundestrainer Jürgen Klopp (59) bereits persönlich mit dem Angreifer gesprochen. Beide Verbände werben damit um einen Spieler, der sich noch nicht festgelegt hat.

Abwerbungen deutscher Nachwuchstalente nehmen zu

Dass Italien deutsche Nachwuchstalente abwerben kann, zeigte sich laut dem Bericht erst vor wenigen Tagen. Matteo Palma (18) von Udinese Calcio war zuvor für die deutschen U16- und U17-Nationalmannschaften aufgelaufen. Nachdem die FIFA den Verbandswechsel genehmigt hatte, wurde der Innenverteidiger von Mancini erstmals für die anstehenden Nations-League-Spiele nominiert.

Die Nominierung betrifft die Partien gegen Frankreich am 12. November und gegen Belgien am 15. November. Für Mancini ist Palma damit der zweite prominente Fall innerhalb kurzer Zeit, in dem ein Talent mit deutschen Wurzeln oder deutscher Nachwuchsvergangenheit den Weg zur Azzurri-Auswahl findet. Ob Tresoldi diesem Beispiel folgt, bleibt bis zur Entscheidung im Sommer 2027 offen.