Der deutsche U21-Nationalspieler Nicolo Tresoldi fällt wegen einer Gehirnerschütterung für die Testspiele gegen Belgien und Kroatien aus. Weitere Details zum Verletztenstand.

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss auf eine wichtige Verstärkung für die kommenden Testspiele verzichten. Der Stürmer Nicolo Tresoldi hat sich bei einem Zusammenstoß mit dem Teamkollegen Hendry Blank während der Trainingseinrichtung am Donnerstag verletzt. Diese Verletzung trat kurz vor dem ersten Pflichtspiel am Freitag in Essen gegen Belgien ein und führt zu einem Ausfall im Kader.

Verletzungsdetails und Ausfallgründe

Nicolo Tresoldi erlitt bei der Kollision offenbar eine Gehirnerschütterung. Diese Diagnose führt dazu, dass der 22-jährige Angreifer für die beiden anstehenden Länderspiele nicht verfügbar sein wird. Die Spiele gegen Belgien und Kroatien finden in den nächsten Tagen statt, wobei das Match gegen Belgien bereits am Freitag, den 13. November, auf ProSieben MAXX und auf Joyn live zu sehen sein wird. Die Entscheidung, ihn nicht einzusetzen, dient dem Schutz seiner Gesundheit und遵循t sportmedizinischen Protokollen.

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Obwohl Nicolo Tresoldi sehr daran interessiert war, als Kapitän weiterhin an der Mannschaft teilzunehmen, setzt sich der Verein durch, dem er aktuell angehört. Club Brügge hat verfügt, dass der Spieler zurück nach Belgien gebracht werden muss. Dort sollen weitere medizinische Untersuchungen durchgeführt werden, um den genauen Zustand seines Gehirns zu überprüfen und den Heilungsprozess zu überwachen. Dieser Schritt ist notwendig, da die Symptome einer Gehirnerschütterung nicht ignoriert werden dürfen.

Interessenkonflikte und Transfergerüchte

Die Verletzung rückt Nicolo Tresoldi auch in den Fokus internationaler Top-Clubs. Laut Berichten der italienischen Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" zeigt AC Mailand großes Interesse an einer Verpflichtung des deutschen Talents. Der Vereinsboss von AC Mailand, Gerry Cardinale, soll versuchen, den U21-Torjäger bereits im Winter zu acquiren. Dies würde eine frühe Transferrunde bedeuten, die über den üblichen Sommerfenstern liegt.

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Die Taktik von AC Mailand unter Trainer Ruben Amorim sieht vor, Nicolo Tresoldi als zweite Spitze neben dem portugiesischen Stürmer Goncalo Ramos einzusetzen. Goncalo Ramos wechselte im Sommer für eine klubinterne Rekordablöse von 70 Millionen Euro zu den Lombarden. Die Zusammenarbeit mit einem Spieler wie Nicolo Tresoldi könnte die Offensivmacht der italienischen Mannschaft deutlich stärken und ihm eine zentrale Rolle im neuen System einräumen.

Zukunft des Spielers und internationale Optionen

Die Karriere von Nicolo Tresoldi bewegt sich an einer Schwelle, die über seine nationale Zugehörigkeit und seinen Verein bestimmt. Der Stürmer möchte unbedingt an der U21-Endrunde im kommenden Jahr mit Deutschland teilnehmen. Gleichzeitig bleibt unklar, ob er auch in der A-Nationalmannschaft das DFB-Trikot tragen wird. Diese Unsicherheit existiert, da er die Möglichkeit hat, auch für Italien oder Argentinien aufzulaufen.

Der Ausfall von Nicolo Tresoldi ist nicht der einzige personelle Verlust für das deutsche U21-Team. Auch andere Akteure haben sich bei der Trainingseinheit am Donnerstag verletzt, was den Kader weiter einschränkt. Die Kombination aus Verletzungen im Angriff und der Unsicherheit um die Nationalmannschaftszukunft macht die Situation für den Verband und den Verein komplex. Alle Beteiligten müssen nun abwarten, wie schnell er sich von der Gehirnerschütterung erholt.