Nidal Hasan beantragt eine Pause seiner Exekution. Der Täter des Fort-Hood-Massakers will sein Todesurteil verfassungsrechtlich anfechten. Die Hinrichtung ist für Donnerstag angesetzt.

Nidal Hasan, der frühere Armeepsychiater, hat ein US-Bundesgericht am Dienstag gebeten, die gegen ihn verhängte Hinrichtung vorerst auszusetzen. Diese Forderung geht aus Justizunterlagen hervor, welche die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte. Der Hauptgrund für diesen Antrag ist, dass Hasan die Möglichkeit nutzen will, seine Todesstrafe vor den höchsten Gerichten verfassungsrechtlich anzufechten.

Historischer Kontext des Fort-Hood-Anschlags

Die juristischen Schritte stehen im direkten Zusammenhang mit den Ereignissen von 2009. Nidal Hasan erschoss an jenem Datum auf dem militärischen Stützpunkt Fort Hood in Texas insgesamt 13 Soldaten und Zivilisten. Dieses Attentat gilt als einer der schwersten Anschläge auf US-Militärangehörige auf eigenem Boden. Aufgrund dieser Taten verurteilte ihn ein Militärgericht im Jahr 2013 offiziell zum Tode.

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Ablauf und Verfahren der Exekution

Die Ausführung der Todesstrafe ist für den Donnerstag der kommenden Woche fest eingeplant. Sollte diese Hinrichtung tatsächlich vollzogen werden, markiert dies ein historisches Datum für die Vereinigten Staaten. Es handelt sich um die erste Hinrichtung, die von der US-Armee durchgeführt wird, seit 65 Jahren. Zudem ist es die erste Exekution durch ein militärisches Erschießungskommando seit dem Jahr 1945.

Perspektiven von Präsident Donald Trump

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor angekündigt, die Hinrichtung live im Fernsehen übertragen zu lassen, um ein starkes Signal der Abschreckung zu setzen. Nachdem jedoch eine massive Welle der Empörung aus der Bevölkerung und aus politischen Kreisen folgte, gab Trump diese Pläne für Mitte Oktober auf. Dennoch bekräftigte er, dass Nidal Hasan wie ursprünglich geplant durch ein Erschießungskommando sterben werde.

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Kontroverse und Widerstand in der Politik

Selbst innerhalb der Partei von Donald Trump, den Republikanern, gab es erheblichen Widerstand gegen die Idee einer Live-Übertragung. Kritiker argumentierten, dass eine solche Sendung nicht nur grausam wirke, sondern auch strategische Risiken berge. Ein spezifischer Punkt der Sorge war die körperliche Verfassung des Verurteilten. Da Nidal Hasan im Rollstuhl sitzt, bestand die befürchtete Gefahr, dass er von extremistischen Gruppen zum Märtyrer stilisiert werden könnte.

Risiken der Inszenierung und aktuelle Lage

Nidal Hasan ist ein muslimischer US-Bürger palästinensischer Herkunft. Gegner der Live-Übertragung warnten davor, dass die mediale Inszenierung seiner Hinrichtung extremistischen Netzwerken nützen könnte. Die Angst bestand darin, dass seine Darstellung als Martyrer Radikalisierungseffekte auslösen könnte. Das Justizsystem steht nun vor der Aufgabe, diese Sicherheitsbedenken gegen das Interesse an Transparenz abzuwägen.

Zukünftige Entwicklungen des Falls

Die aktuelle Bitte um Aussetzung verschiebt die endgültige Entscheidung über das Leben von Nidal Hasan. Das Bundesgericht muss nun prüfen, ob die verfassungsrechtlichen Argumente des Angeklagten Gewicht besitzen. Die Exekution bleibt bis zur Klärung dieses Rechtsstreits in der Schwebe, obwohl das Todesurteil aus dem Jahr 2013 rechtskräftig erscheint. Die Öffentlichkeit erwartet nun eine gerichtliche Stellungnahme.