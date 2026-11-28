Im Podcast 'Hotel Matze' hat Rapper Sido über seine exzessiven Partys während der Corona-Zeit gesprochen. Dabei verriet der Musiker, dass ihn die Hotelaufenthalte rund eine Million Euro gekostet hatten.

- Im Podcast"Hotel Matze" hat Rapper Sido über seine exzessiven Partys während der Corona-Zeit gesprochen. Dabei verriet der Musiker, dass ihn die Hotelaufenthalte rund eine Million Euro gekostet hatten.

Im Podcast"Dein Ernst" von Autor Benjamin von Stuckrad-Barre hatte Musiker Sido zuletzt verraten, aufgrund von ausschweifender Partys Hausverbot in einem Berliner Sternehotel zu haben. Bei seinem Besuch im Podcast"Hotel Matze" sprach der Rapper nun ausführlicher über die sogenannten"Sessions". Er verriet auch, wie viel ihn diese gekostet haben. Im Gespräch mit Podcast-Host Matze Hielscher erklärt Paul Würdig, wie Sido mit bürgerlichem Namen heißt, dass es bei den Partys nicht nur um Drogenkonsum gegangen sei.

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"Das war halt, wie wir Corona genutzt haben", betont der 45-Jährige. Er habe sich damals eine Suite in einem Sternehotel gemietet und dort mit seinen Freunden Musik gemacht - doch am Ende sei es meist um ganz andere Dinge gegangen. Auch"bezahlte Leute" seien vor Ort gewesen, deutet der Rapper an.