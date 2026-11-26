Schwimmen ist für viele Erwachsene nicht selbstverständlich. Die Lösung aus dem Bergischen Land: Ein Anfängerkurs nur für Frauen.

Schwimmen ist für viele Erwachsene nicht selbstverständlich. Die Lösung aus dem Bergischen Land: Ein Anfängerkurs nur für Frauen. Die Arme weit nach vorne gestreckt, mit einem Schwimmbrett fest in den Händen, paddelt Sevinj Bakhshaliyeva durch das Wasser.

Sie hebt und senkt vorsichtig den Kopf und pustet kleine Blasen über die Oberfläche. Langsam aber sicher bewegt sie sich durch das Becken. Sevinj Bakhshaliyeva ist 42 Jahre alt und konnte ihr Leben lang nicht schwimmen. Sie ist in Aserbaidschan aufgewachsen.

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Dort hat sie wegen des Krieges mit Armenien nie richtig schwimmen gelernt.