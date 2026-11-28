WhatsApp löst endlich ein Problem, das uns alle seit Jahren beschäftigt.

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Die neue WhatsApp-Funktion ist besonders praktisch für Geburtstagsgrüße, die pünktlich um Mitternacht ankommen sollen, oder für eine kurze Erinnerung an Freunde oder Familie am nächsten Morgen, die man nicht mitten in der Nacht stören möchte. Die Bedienung ist denkbar einfach gehalten. Um eine Nachricht zu planen, tippt ihr wie gewohnt euren Text ein, fügt bei Bedarf Fotos oder Videos hinzu und haltet dann den Senden-Button etwas länger gedrückt.

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Daraufhin öffnet sich ein Menü, in dem ihr das gewünschte Datum und die genaue Uhrzeit für den Versand auswählen könnt. Der wählbare Zeitraum reicht von zehn Minuten bis zu 14 Tage in die Zukunft. Ein großer Vorteil der neuen Funktion ist ihre Zuverlässigkeit. Die geplanten Nachrichten werden auch dann pünktlich zugestellt, wenn euer Smartphone ausgeschaltet ist, der Akku leer ist oder ihr gerade keine Internetverbindung habt.