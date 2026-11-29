Am 14. Spieltag der Handball-Bundesliga hat der TVB Stuttgart eine Überraschung gegen die SG Flensburg-Handewitt nur knapp verpasst.

Am 14. Spieltag der Handball -Bundesliga hat der TVB Stuttgart eine Überraschung gegen die SG Flensburg-Handewitt nur knapp verpasst. Das Team von Trainer Misha Kaufmann verlor nach einem über weite Strecken ausgeglichenen Match mit 31:34 .

Flensburgs Simon Pytlick war mit neun Toren bester Werfer des Spiels, auch Emil Jakobsen und Nationalspieler Marko Grgic überzeugten in der Offensive der Gäste. Bereits der Start in die Partie machte deutlich, welch enges Kopf-an-Kopf-Rennen sich an diesem Sonntagnachmittag entwickeln sollte. Der Tabellenzehnte Stuttgart hielt gegen den Dritten Flensburg von Beginn an mit, profitierte von Kai Häfners guter Siebenmeter-Quote und führte nach zwölf Minuten gar mit vier Toren Vorsprung .

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Als sich der Abstand weitere sechs Minuten später nicht verändert hatte, nahm Flensburgs Trainer Aleš Pajovič beim Stand von 10:6 für den TVB erstmals eine Auszeit. Die Ansprache ans Team zeigte zwar erst spät, aber noch rechtzeitig Wirkung: In einer intensiven Schlussphase der ersten Halbzeit fanden die Gäste immer besser in den Rhythmus - und allen voran die Tore von Rückraum-Akteur Marko Grgic sorgten für eine Aufholjagd der SG und den 15:15-Pausenstand.