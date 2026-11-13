Niederlage Griechenlands: Niederlage gegen die Oranje-Elf in der UEFA Nations League

Die griechische Fußballnationalmannschaft erleidet bei den Niederlanden mit 0:7 eine historische Niederlage. Xavi bleibt ungeschlagen, während die Schweiz aufsteigt. Alle Details zur Nations League.

Die griechische Nationalmannschaft erleidet eine der schwersten Niederlagen ihrer jüngeren Geschichte, als sie am letzten Spieltag der Gruppenphase der UEFA Nations League mit 0:7 gegen die Niederlande verloren. Das Spiel fand im Amsterdam Arena statt, wo die Oranje-Elf vor zahlreichen Zuschauern eine dominante Leistung präsentierte. Für das griechische Team war dies ein jähes Erwachen nach einem positiven Start in die Liga, der im Hinspiel im Oktober noch mit einem 2:2 endete.

Historisches 0:7 in Amsterdam

Die niederländische Mannschaft um Trainer Xavi Hernandez feierte einen klaren 7:0-Sieg gegen Griechenland. Xavi Hernandez, der die Oranje-Elf trainiert, bleibt mit seiner Mannschaft ungeschlagen, trotz des Ausfalls des langjährigen Kapitäns Virgil van Dijk. Der 35-jährige Abwehrchef fällt verletzt aus, doch die Struktur des Teams hält stand. Die Niederlande trafen mit einer unglaublichen Konstanz zu: Alle sechs Minuten fiel ein Tor, was die Offensive der Gäste perfekt inszenierte.

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Der erste Treffer resultierte aus einem Fehler der griechischen Abwehr. Mavropanos, der Ex-Stürmer der Stuttgarter Kickers, gab einen katastrophalen Pass ab, der den Niederländern die Führung ermöglichte. Caleb Summerville nutzte die Situation und schob den Ball nach einer großartigen Vorlage zum 1:0 ein. Dieses Tor fiel in der sechsten Minute des Spiels und legte den Grundstein für die folgende Dominanz.

Nur sechs Minuten später erhöhte Matheus de Ligt das Interesse, bevor Recio Reijnders den Ball aus spitzem Winkel von links ins Netz beförderte. Reijnders, der aktuell für den saudischen Klub al-Qadisiyah aufläuft, sorgte bereits in der zwölften Minute für die Erhöhung. Die Niederlande zeigten dabei eine effiziente Spielweise, die die griechische Defense schnell überforderte.

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Die Kontrolle der Oranje-Elf hielt an. In der achtzehnten Minute sorgte Recio Reijnders erneut für die Führungserhöhung. Nach einer traumhaften Kombination im Strafraum musste er nur noch den Fuß hinhalten, um das 3:0 zu erzielen. Die griechische Abwehr wirkte in diesem Moment völlig orientierungslos und konnte den Angriffen nicht standhalten. Die Niederlande bauten einen Vorsprung aus, der jede Hoffnung auf ein Comeout schnell dämpfte.

Der griechische Star Georgios Karetsas und sein Mannschaftskollege Tzolis, ein Ex-Düsseldorfer, blieben über weite Strecken ohne großen Einfluss auf das Spielgeschehen. Ein möglicher Anschlusstreffer der Griechen wurde nach einem VAR-Check zurückgenommen, da ein Handspiel vorlag. Dies geschah in der vierundzwanzigsten Minute, was die Frustration im griechischen Lager weiter erhöhte.

Trainer Xavi bleibt ungeschlagen

Recio Reijnders perfektionierte sein Hattrick in der dreißigsten Minute. Der Mittelfeldspieler des saudischen Klubs al-Qadisiyah konnte wieder einmal locker einschieben, nachdem er die Lücke in der gegnerischen Abwehr genutzt hatte. Timothy Timber ergänzte das Bild des 5:0 vor der Halbzeitpause. Timbers Aktion in der vierzigsten Minute nutzte die planlose Abwehr der Griechen aus, was die Führung auf fünf Tore ausbaute.

Die zweite Halbzeit begann für die Niederlande wie die erste. Timothy Timber erzielte in der neunten Minute das sechste Tor, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Malen in der einundsechzigsten Minute. Das 7:0 markierte den Endstand und festigte den Platz der Niederlande an der Tabellenspitze. Die deutsche Mannschaft wird am Montag im Endspiel gegen die Niederlande antreten.

Die Niederlande bleiben ungeschlagen und führen ihre Gruppe an. Griechenland hingegen rutschte durch diese Niederlage auf Platz zwei ab, da es vor dem letzten Spieltag aufgrund des direkten Vergleichs vor Deutschland rangiert. Das Endspiel gegen das DFB-Team steht noch aus, während die Griechen nun mit der Niederlage kämpfen müssen.

Schweiz steigt in die höchste Etage auf

Parallel zum Spiel in Amsterdam sicherte sich die Schweizer Nationalmannschaft den Gruppensieg in der B-Liga und den damit verbundenen Aufstieg in die höchste Etage der Nations League. Die Schweiz beendete das Spiel gegen Slowenien mit einem 0:0, was den Sieg der Gruppe bedeutete. Mit drei Profispieler in der Startelf - Gregor Kobel, Michel Aebischer und Fabian Rieder - blieb man in allen Partien der Gruppe ungeschlagen.

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Das Hinspiel hatte die Schweiz bereits mit 2:1 gewonnen. Auch im Rückspiel in Slowenien präsentierte sich die Schweizer Equipe als die bessere Mannschaft, obwohl man sich nicht die gleichen großen Chancen wie im ersten Spiel erarbeitete. Das 0:0 reichte dennoch aus, um den Gruppensieg und den Aufstieg zu feiern. Slowenien hingegen muss nun im letzten Gruppenspiel gegen Nordmazedonien um den zweiten Platz kämpfen, wobei das Ergebnis im Fernduell mit Schottland entscheidend sein wird.

Schottland besiegt Nordmazedonien in Glasgow

In Schottland erlebten die feierwütigen Fans der "Tartan Army" ein turbulent Spiel gegen Nordmazedonien. Die Schotten durften sich erst in der zweiten Halbzeit auf einen Sieg freuen. Nordmazedoniens Verteidiger Rastoder sorgte in der fünften Minute nach dem Tor von McGinn für eine kurze Enttäuschung. McGinn hatte das Tor zum Ausgleich erzielt, aber Rastoders Treffer ließ den Jubel nur kurz andauern.

Die Schotten fanden jedoch zum richtigen Zeitpunkt. Der Doppelpacker von McGinn in der vierundvierzigsten Minute sicherte per Elfmeter den 2:1-Sieg. Damit stand Nordmazedonien bereits vor dem letzten Spieltag als Gruppenletzter fest. Die "Tartan Army" feierte den wichtigen Sieg und die sichere Teilnahme an den Playoff-Spielen oder der Aufstiegskonkurrenz, je nach finaler Auslegung der Gruppen.

Die weiteren Ergebnisse der UEFA Nations League zeigen, dass die Gruppenphase zu Ende geht und die Fokus nun auf die Play-offs und die Endspiele liegt. Die Leistungen der Niederlande und die Aufstiegsfeier der Schweiz stehen im Mittelpunkt der Berichterstattung. Die griechische Mannschaft muss die schwere Niederlage verarbeiten, während die Deutschen sich auf das Endspiel gegen die Oranje-Elf vorbereiten.

Die UEFA Nations League hat erneut gezeigt, wie schnell sich das Glück im Fußball wenden kann. Von einem positiven Start in die Liga zu einer solchen Niederlage ist ein großer Schritt. Die Niederlande demonstrierten mit ihrem Spiel die Tiefe ihres Kaders und die Effizienz ihrer Offensivstrategie unter Xavi Hernandez. Die Schweiz hingegen nutzt ihre Stabilität, um in die höchste Liga aufzusteigen. Beide Ereignisse prägen die aktuelle Situation in der europäischen Fußballlandschaft nachhaltig.