Niederlagen für Schröder und Hartenstein: Hornets und Thunder verlieren

Dennis Schröder und die Charlotte Hornets sowie Isaiah Hartenstein und die Thunder erleiden Niederlagen. Details zu den Ergebnissen und Statistiken.

Der deutsche Basketball -Nationalspieler Dennis Schröder und die Charlotte Hornets erleben eine schwierige Phase. Das Team aus North Carolina kassierte die dritte Niederlage in Folge. Am vergangenen Abend traf man in Charlotte auf die Philadelphia 76ers und unterlag am Ende mit 104 zu 109. Auch im Westen der USA verlief es nicht nach Plan, als Isaiah Hartenstein mit den Oklahoma City Thunder gegen die Houston Rockets verlor.

Schröder trifft keine Dreier

Für den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft war der Abend nicht von Erfolg geprägt. Schröder, der Weltmeister und Europameister ist, fand seinen gewohnten Rhythmus im Angriff nicht. Gegen die stark aufgelegten Philadelphia 76ers, die von LeBron James und Joel Embiid angeführt wurden, litt der Guard deutlich unter seiner Wurfquote. In dem 104:109-Pleite gegen die Gäste aus Pennsylvania blieb er bei schwacher Treffsicherheit insgesamt auf vier erzielte Punkte beschränkt. Zudem verzeichnete er sieben erfolgreiche Vorlagen, also Assists, für seine Teamkollegen. Seine Wurfversuche von hinter der Dreipunktelinie verliefen jedoch komplett erfolglos. Alle sechs seiner Versuche aus dieser Distanz verfehlten das Ziel. Damit fehlten seiner Mannschaft genau diese Punkte, die vielleicht hätten fehlen können.

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Allen führt Hornets an

Trotz der Niederlage steuerte Grayson Allen einen wichtigen Teil zum Angriff der Charlotte Hornets bei. Er blieb mit 27 Punkten der erfolgreichste Scorer seines Teams. Die Hornets hatten lange Zeit die Kontrolle über das Spiel, denn knapp vier Minuten vor dem finalen Pfeife führten sie noch mit 101 zu 94 Punkten. Dennoch reichte dies am Ende nicht, um den Sieg nach Hause zu bringen. Auch deutsche Nachwuchstalente waren im Kader präsent. Der Rookie Christian Anderson kam auf das Parkett und trug mit zwei Punkten zum Gesamtergebnis bei. Der deutsche Spieler Hannes Steinbach stand dem Spielbericht zufolge nicht im Aufgebot und kam somit nicht zum Einsatz.

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Maxey und Thunder im Vergleich

Auf der gegnerischen Seite zeigte sich Tyrese Maxey in überragender Form. Der Backcourt-Spieler der Philadelphia 76ers steuerte 38 Punkte zum Sieg bei. Damit legte er den Grundstein für die 76ers, um die Dreier-Serie der Hornets zu beenden. Während es in Charlotte also nur um einen Sieg ging, der zur Wende verhalf, sah es für die Oklahoma City Thunder im Westen anders aus. Auch dort stand am Ende eine deutliche Niederlage zu Buche. Isaiah Hartenstein, der deutsche Center, musste sich mit seinem Team bei den Houston Rockets mit 98 zu 119 geschlagen geben. Das Spiel galt als Top-Begegnung in der Conference West, was die Bedeutung der Partie unterstreicht.

Hartenstein zurück bei Ex-Team

Für Isaiah Hartenstein war das Spiel gegen Houston besonders, da er auf sein ehemaliges Team traf. Dennoch konnte er den knappen Sieg seiner alten Mannschaft nicht verhindern. Der Center zeigte gegen Houston individuelle Leistungen, kam auf zehn erzielte Punkte und sicherte sich sieben Rebounds. Trotz dieser Statistiken reichte es nicht, um das Spiel zu wenden. Die Thunder unterlagen deutlich und verpassten damit einen wichtigen Sieg in der Tabelle des Westens. Die beiden deutschen Akteure Schröder und Hartenstein blicken nun auf enttäuschende Partien zurück und müssen sich auf die nächsten Herausforderungen in ihren jeweiligen Ligen konzentrieren.