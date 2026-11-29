Niederlagenserie beendet: Löwen Frankfurt gelingt Befreiungsschlag in Nürnberg
Die Löwen Frankfurt konnten ihre Negativserie bei den Nürnberg Ice Tigers beenden. Ausschlaggebend war eine starke Defensivleistung und womöglich auch ein Mannschaftsabend.
Die Löwen Frankfurt konnten ihre Negativserie bei den Nürnberg Ice Tigers beenden. Ausschlaggebend war eine starke Defensivleistung und womöglich auch ein Mannschaftsabend. Alles sollte, musste, konnte ja eigentlich nur besser werden für die Löwen Frankfurt nach zuletzt sechs Niederlagen in Serie.
Am Sonntag begann in Nürnberg aber alles wie gehabt: Einen Turnover bestraften die Ice Tigers in Person von Greg Meireles mit dem einzigen Tor des ersten Abschnitts . Im zweiten Drittel übernahmen die Franken mehr und mehr Spielkontrolle. Nicht zuletzt dank Goalie Adam Scheel, der eben erst seinen Vertrag verlängert hatte, stand die Frankfurter Defensive aber.
Für den Schlussabschnitt hatten sich die Löwen dann auch offensiv noch etwas aufgehoben: Cameron Brace und Austin Wagner drehten innerhalb von nur 65 Sekunden das Spiel für die Gäste. Nürnberg schob noch einmal kräftig an, konnte Scheel aber nicht mehr überwinden.
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