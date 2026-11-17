Die niederländische Elf verliert mit 0:5 in Berlin, rutscht in der Nations League hinter Deutschland ab und blickt auf die höchste Niederlage seit 1959 zurück.

Die niederländische Fußballnationalmannschaft erlitt in Berlin mit einem deutlichen 0:5 die höchste Auswärtsniederlage in der Geschichte der Begegnung mit Deutschland. Das Ergebnis rutschte Oranje in der Tabelle der UEFA Nations League hinter den direkten Kontrahenten zurück, sodass das Land aus dem Osten nun den ersten Platz innehat. Dieses Desaster geschah nur Tage nach einem scheinbar siegessicheren 7:0-Heimsieg gegen Griechenland, was den Kontrast und die Enttäuschung in den Reihen der Elftal noch verstärkte.

Schneller Zusammenbruch nach der Pause in Berlin

Der Torhüter der Niederlande, Jorrel Hato oder besser bekannt als der in diesem Kontext erwähnte Verbruggen, eilte weit aus seinem Tor und befand sich nahe des Mittelkreises. Dort schrie er seine Kollegen an und schlug sich immer wieder mit der flachen Hand gegen die Stirn, vermutlich als verzweifelte Aufforderung an die Mitspieler, endlich ihr Gehirn wieder einzuschalten. Die Mannschaft hatte gerade das 0:4 kassiert, als dieser emotionale Ausbruch erfolgte. Ein weiterer Gegentreffer war die unmittelbare Folge, was das Ende des Spiels für Oranje besiegelte und den letzten Hoffnungen auf einen Tabellenpunkt ein Ende setzte.

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Kurz nach der Pause fiel das 0:5, wodurch die Niederlande endgültig hinter die deutschen Konkurrenten in der Nations-League-Tabelle zurückfielen. Der Kapitän Denzel Dumfries versuchte gemeinsam mit dem Torwart Verbruggen vor dem Wiederanstoß noch einmal, die Mannschaft durch eindringliche Worte bei der Ehre zu packen. Doch auch dieser Aufruf verpuffte wirkungslos, da die Defensive bereits vollkommen zerbarst. Dumfries diagnostizierte später beim Team ein klares kollektives Versagen, das den Grund für den katastrophalen Verlauf darstellte.

Emotionale Tiefs und historische Vergleiche

Nach dem Spiel wirkten die niederländischen Spieler so niedergeschlagen, wie es selten der Fall war. Es handelte sich um die höchste Niederlage seit 67 Jahren, wobei 1959 einst ein 0:7 gegen die Bundesrepublik notiert wurde. Damals fand das Spiel jedoch noch in einer völlig anderen Ära statt, verglichen mit den heutigen Anforderungen im professionellen Spitzensport. Die aktuelle Situation in Berlin bot den Spielern keinen Trost und betonte die Diskrepanz zwischen Vergangenheit und der harten Gegenwart.

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Am Montag in Berlin stürzten die Holländer aus den höchsten Höhen hinab, nachdem sie sich am Wochenende mit einem rauschhaften 7:0 gegen Griechenland den Gruppensieg in der Nations League scheinbar bereits gesichert hatten. Diese plötzliche Wende wirkte für Beobachter und Experten wie ein Schock. Die Medien reagierten scharf und kritisch auf den Auftritt der Elftal, die ihre Dominanz gegen Griechenland nicht in die Begegnung mit Deutschland retten konnte.

Kritik von Medien und Trainer Xavi Hernandez

Die spanische Zeitung Volkskrant beschrieb den Auftritt der Niederländer scharf als einen ungeordneten Haufen, dem es an Leidenschaft und Disziplin mangele. Ohne Klasse und ohne mannschaftlichen Zusammenhalt wurde das Team kritisiert, das zuvor noch als Elitekraft galt. Rechtsverteidiger Denzel Dumfries sagte, seine Mannschaft sei in der zweiten Hälfte vor ihm wie loser Sand zerflossen. Die deutsche Elf wurde regelrecht hinweggespült und traf viermal innerhalb von nur 17 Minuten.

Mittelfeldspieler Tijani Reijnders, der gegen die Griechen noch drei Tore erzielt hatte, klagte nach dem Spiel, dass man nach dem 0:2 es einfach habe laufen lassen. Bundestrainer Xavi Hernandez erklärte in der Pressekonferenz, dass er vom Auftritt seines Teams wirklich überrascht gewesen sei. Tatsächlich wirkte er eher bestürzt und nannte das Spiel einen Schock für ihn als Trainer. Dies stand im krassen Gegensatz zur positiven Entwicklung nach dem Debüt von sowohl Jürgen Klopp als auch Xavi Hernandez in Amsterdam vor zwei Monaten.

Statistische Talfahrt und wegweisende Lehre

Was im Hinspiel in Amsterdam den Niederländern noch zum Vorteil gereicht hatte, entpuppte sich nun in Berlin als eindeutiger Nachteil. Im Gegensatz zu der deutschen Auswahl, die vor zwei Monaten noch punktuell verändert war und daher einigermaßen eingespielt wirkte, wirkte die Elftal fragmentiert. Die Niederländer konnten zwar auf bewährte Muster zurückgreifen, doch die spielerische Weiterentwicklung blieb aus. Selbst das 1:1 in Amsterdam wurde latent als unzufriedenstellend wahrgenommen.

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Auch am Montag ließen die Niederländer wieder bewährte Muster erkennen, die sie lieber nicht mehr gesehen hätten. Denzel Dumfries gab zu, dass es schon häufiger passiert sei, in schwierigen Situationen nicht mehr als Team aufzutreten. Der Spanier Xavi wurde von den niederländischen Journalisten mit der Frage konfrontiert, ob Niederländer vielleicht zu schnell zur Selbstgefälligkeit neigten. Wegen solcher Auftritte wie in Berlin ist die Elftal im Moment wohl weiterhin ein gutes Stück von der Weltspitze entfernt.

Statistisch lässt sich diese Distanz klar belegen. Zum vierten Mal nacheinander hat die Elftal ein Länderspieljahr beendet, ohne eine große Fußballnation besiegt zu haben. Der letzte Erfolg gegen ein Team aus den Top 25 der Weltrangliste datiert aus dem Dezember 2022, als sich Holland im Achtelfinale der WM in Katar gegen die USA durchsetzte. Seitdem fehlt der Durchbruch gegen die absolute Spitzenniveau.

Torhüter Verbruggen sagte nach der Niederlage gegen die Deutschen, dass das Problem nichts mit Taktik oder Qualität zu tun habe. Es gehe um Dinge, für die man kein Talent brauche, sondern mental stark sein müsse. Das 0:5 empfand er als harten Schlag ins Gesicht und als einen der Tiefpunkte, seitdem er für die Nationalmannschaft spielt. Lass uns hoffen, dass wir daraus lernen, so der Wunsch des Torwarts. Doch Gehofft haben sie das schon häufiger, was die Dringlichkeit der Lage unterstreicht.