Die niederländischen Streitkräfte testen erstmals seit dem Kalten Krieg wieder ein Lager für bis zu 2000 Kriegsgefangene. Die Anlage setzt auf zivile Baukompetenz und moderne Überwachung, während die Behandlung der Gefangenen humanen Standards und internationalem Recht entsprechen soll. Die Übung ist Teil der Vorbereitungen auf einen möglichen Konflikt mit Russland.

Die Niederlande bereiten sich auf einen möglichen militärischen Konflikt mit Russland vor und üben dafür die Handhabung von Kriegsgefangenen. Erstmals seit dem Ende des Kalten Krieges wird auf einem Truppenübungsplatz in der nordniederländischen Provinz Groningen ein Lager für bis zu 2000 feindliche Soldaten erprobt.

Das Militär begründet den Bedarf mit der Möglichkeit, im Falle eines Konfliktes mit Russland eine große Zahl gegnerischer Kämpfer aufnehmen zu müssen. Die Anlage unterscheidet sich jedoch deutlich von historischen Kriegsgefangenenlagern: Statt klassischer Wachtürme und Suchscheinwerfer setzen die Streitkräfte auf moderne Überwachungstechnologie. Generalin Nicole de Wolf erklärt diesen Ansatz gegenüber der niederländischen Zeitung AD mit der Effizienz von Kamerasystemen, die das gesamte Gelände abdecken, Compared to physische Wachen an Zäunen.

Die Behandlung der Gefangenen soll human und mit Rücksicht auf internationale Rechtsstandards erfolgen. Angehörige dürfen die Inhaftierten besuchen. Laut Generalin de Wolf wird den Gefangenen eine Unterbringung geboten, die mindestens dem Standard der eigenen Truppenunterkünfte entspricht. Dies liege nicht nur im Einklang mit dem Völkerrecht, sondern auch in einem praktischen Interesse: Man erhoffe sich, dass eigene Soldaten im Falle ihrer Gefangennahme ebenfalls menschenwürdig behandelt werden.

Zudem sei die Bereitschaft zur Kapitulation höher, wenn Soldaten wüssten, dass sie respektvoll, medizinisch versorgt und ausreichend verpflegt würden. Der Aufbau der Lager im Ernstfall soll nicht durch Militärpersonal, sondern durch zivile Unternehmen erfolgen, die Erfahrung mit der schnellen Errichtung großer Festivalgelände, wie beispielsweise des Defqon1, haben. Nach Angaben dieser Firmen könnte ein Lager für 2000 Personen innerhalb einer Woche einsatzbereit sein.

Diese Vorgehensweise kombiniert militärische Vorbereitung mit ziviler Expertise und verdeutlicht einen umfassenden Ansatz der niederländischen Streitkräfte für den Umgang mit Kriegsgefangenen in einemmodernen Konfliktszenario. Die Übung reflektiert eine veränderte Sicherheitslage in Europa und die Notwendigkeit, auch logistische und humanitäre Aspekte einer möglichen Verteidigungssituation zu planen





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