Niederlande feiern 4:0-Gala gegen Schweden und gruppenführend im Achtelfinale

Die niederländische Fußballnationalmannschaft dominiert Schweden mit 4:0 und zieht als Gruppenerster ins Achtelfinale ein. Cody Gakpo und Brian Brobbey treffen doppelt, während Schweden trotz Anschlusstreffer ums Weiterkommen zittern muss.

Die niederländische Nationalmannschaft hat sich mit einem beeindruckenden 4:0-Sieg gegen Schweden für das Achtelfinale der Weltmeisterschaft qualifiziert und damit den Gruppensieg perfekt gemacht. Bereits in der sechsten Minute eröffnete Cody Gakpo den Torreigen, als er den Ball ideal in den Strafraum spielte, wo Brian Brobbey nur noch den Fuß hinhalten musste.

Nur elf Minuten später war Brobbey erneut zur Stelle und spitzelte den Ball mit der Fußspitze ins Netz - sein zweiter Treffer in diesem Spiel und gleichzeitig das 99. und 100. Tor der Niederlande bei einer Weltmeisterschaft, womit sie als achtes Team überhaupt die 100-Tore-Marke knackten. Nach dem Seitenwechsel setzte die niederländische Offensive die Dominanz fort: Gakpo erhöhte in der 47. Minute auf 3:0, kurze Zeit später vollendete er selbst mit einem trockenen Schuss ins linke unterte Eck zum 4:0.

Den Schlusspunkt setzte Summerville in der 90. Minute. Während die Niederlande eine Tor-Gala feierten, blieb für Schweden wenig zu holen. Die schwedischen Top-Stürmer Alexander Isak und Viktor Gyökeres fanden kaum Gelegenheiten gegen die stabile niederländische Abwehr um Kapitän Virgil van Dijk.

Ein vermeintlicher Ausgleich durch Lagerbielke wurde nach VAR-Entscheidung wegen Abseits annulliert, ehe Elanga in der 59. Minute immerhin der Anschlusstreffer gelang. Nach der deutlichen Niederlage müssen die Schweden dennoch um das Weiterkommen bangen. Während der im Spiel benannten Hydration Break gab es zudem lautstarke Pfiffe von den Rängen, da viele Fans die Unterbrechung weiterhin als störend empfinden





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