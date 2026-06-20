Niederlande feiern Kantersieg gegen Schweden bei der WM 2026

Die niederländische Nationalmannschaft dominiert in der Gruppe F der WM 2026 mit einem 5:1-Sieg gegen Schweden und übernimmt die Tabellenführung. Ein überragender Cody Gakpo und Torschütze Jurriën Timber sorgen für frühzeitige Entscheidung.

Die niederländische Nationalmannschaft hat bei der WM 2026 am zweiten Spieltag der Vorrunde einen deutlichen Sieg gegen Schweden eingefahren. Im europäischen Duell der Gruppe F gewann die Elftal auch dank des goldenen Händchens von Bondscoach Ronald Koeman in Houston hochverdient mit 5:1 (2:0) gegen Schweden und übernahm die Tabellenführung.

Der ehemalige Leipziger Brobbey, der überraschend für Shootingstar Crysencio Summerville in die Startelf gerückt war, sorgte mit seinem Doppelpack für die schnelle Führung (5. /17. ). Ein genialer Schachzug von Koeman, wie die niederländische Zeitung De Telegraaf titelte.

Summerville kam zur Halbzeit - und war direkt an beiden Treffern des überragenden Gakpo beteiligt (47. /53. ). Anthony Elanga traf für die Schweden (59.

). Den Schlusspunkt setzte Summerville selbst (89. ). Oranje kann mit vier Punkten nahezu sicher für das Sechzehntelfinale planen und spielt nun in der Nacht auf Freitag gegen Tunesien um den Gruppensieg.

Schweden (3 Punkte) steht parallel gegen Japan unter Druck. Schon ab 8 Uhr Ortszeit herrschte Ausnahmestimmung in der texanischen Astronautenstadt, als sich der legendäre Oranje-Partybus mit Schätzungen zufolge 30.000 Anhängern der Elftal auf den rund vier Kilometer langen Weg von der Rice University zum Stadion machte. Ob Niederländer oder Einheimischer war dabei völlig egal, einzige Voraussetzung: Orange tragen.

Koeman, der vor 43 Jahren sein Länderspieldebüt ausgerechnet gegen Schweden gefeiert und dabei 0:3 verloren hatte, nahm die Kritik aus der Heimat nach dem durchwachsenen Auftakt gegen Japan gelassen. Summerville habe mit körperlichen Problemen zu kämpfen gehabt, begründete er seinen einzigen Startelfwechsel. Gegen Schweden brauchen wir einen anderen Spielertyp. Und Zielspieler Brobbey stand vor 68.777 Zuschauern, darunter der niederländische König Willem-Alexander, Königin Máxima und Prinzessin Ariane, gleich zweimal goldrichtig.

Zunächst schob der 24-Jährige eine Hereingabe von Gakpo über die Linie, zwölf Minuten später verlängerte er den Ball von Denzel Dumfries entscheidend mit der Fußspitze zum 100. WM-Tor der Niederlande. Die Schweden, die nach dem 5:1 gegen Tunesien eigentlich deutlich befreiter auftreten konnten, wurden erst nach der Trinkpause gefährlicher. Gyökeres scheiterte dreimal am starken Oranje-Keeper Bart Verbruggen, Gustaf Lagerbielke stand vor seinem Kopfballtreffer im Abseits.

Zur Pause bei MagentaTV. Koeman brachte Summerville - und der leitete mit einem starken Solo gleich das 3:0 von Gakpo ein und legte dem Liverpooler auch das vierte Tor zur Vorentscheidung auf. Elangas Treffer kam zu spät. Kurz vor Schluss erhöhte Summerville selbst auf 5:1.

Damit festigten die Niederlande ihre Position in der Gruppe und demonstrierten ihre offensive Stärke. Der Sieg war ein überzeugendes Statement für die weitere WM-Teilnahme





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