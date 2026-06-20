Die niederländische Nationalmannschaft hat durch ein überzeugendes 5:1 gegen Schweden den Gruppensieg perfekt gemacht und steht im Achtelfinale. Die Tore von Brobbey und Gakpo sowie historische Marken prägen das Spiel.

Die niederländische Fußball nationalmannschaft hat in ihrer WM-Gruppenphase ein fulminantes 5:1 gegen Schweden erzielt und damit vorzeitig den Gruppensieg sowie den Einzug ins Achtelfinale klargemacht. Das Spiel begann mit einer frühen Druckphase der Oranje, in der die Offensivakteure Brian Brobbey und Cody Gakpo für schnelle Tore sorgten.

Bereits in der 6. Minute bereitete Gakpo mit einer perfekten Hereingabe vor, sodass Brobbey nur noch den Fuß hinhalten musste. Nur elf Minuten später拜访te Brobbey erneut, als er den Ball mit der Fußspitze zum 2:0 ins Netz spitzelte. Diese Treffer markierten das 99. und 100.

WM-Tor der Niederlande, womit sie das achte Team überhaupt sind, das diese Marke erreicht. Nach der Pause setzte die niederländische Mannschaft die Dominanz fort: Gakpo erhöhte in der 47. Minute auf 3:0 und vollendete in der 54. Minute nach einem Solo zum 4:0.

In der Schlussphase besorgte Summerville den 5:1-Endstand. Auf schwedischer Seite blieb wenig Durchschlagskraft übrig, obwohl Alexander Isak und Viktor Gyökeres im Angriff standen. Schweden konnte lediglich durch Elanga in der 59. Minute verkürzen, zuvor war ein Tor von Lagerbielke nach Abseits annulliert worden.

Die Fans im Stadion reagierten während einer Hydration Break mit Buh-Rufen, da diese Unterbrechung weiterhin für Unverständnis sorgt. Nach Spielende mussten die Zuschauer aufgrund eines schweren Gewitters mit Starkregen in Houston das Stadion zeitweise nicht verlassen, was aber den Feierlichkeiten der Niederländer keinen Abbruch tat





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